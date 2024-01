VPN al TOP in Italia oggi costa la metà (-49%)

ExpressVPN conferma l'offerta speciale per questo inizio d'anno: il piano di 12 mesi è in promo a 6,28 euro al mese per 1 anno anziché 12,20 euro, per effetto del 49% di sconto. A questo si aggiungono 3 mesi extra in regalo. E se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto. Ecco il link all'offerta.

I vantaggi della migliore VPN italiana

Accesso a tutte le app di ExpressVPN con larghezza di banda illimitata, connessione Internet ultra-veloce e supporto clienti attivo 24 ore su 24: sono questi i principali punti di forza della migliore VPN per l'Italia, la cui facilità d'uso la porta ad essere una soluzione ideale per tutti, anche per chi non ha grande dimestichezza con il computer.

Con ExpressVPN si ha la possibilità di proteggere la propria attività online, oltre che navigare in modo privato con un IP italiano e ottenere app sicure per tutti i dispositivi preferiti.

Ecco come ottenere la migliore VPN per gli italiani in tre semplici passaggi:

sottoscrivere il piano di 12 mesi di ExpressVPN in offerta oggi;

scaricare l'app ExpressVPN per il proprio dispositivo;

collegarsi a un server VPN in Italia.

Si tratta di una soluzione ideale per chi ha la necessità di un IP italiano quando si trova all'estero, oppure vuole difendere la propria privacy mentre è regolarmente in Italia, evitando allo stesso tempo le fastidiose limitazioni di banda operate dal provider di rete.

ExpressVPN è in offerta speciale per la giornata odierna: 49% di sconto sul piano di 12 mesi, con un risparmio di oltre 70 euro in un anno.

