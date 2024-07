VPN a metà prezzo + 3 mesi extra gratis: l’offerta arriva da ExpressVPN

VPN a metà prezzo? ExpressVPN, che si è superata offrendo il 49% di sconto e 3 mesi extra gratis per tutti quelli che decidono di abbonarsi per un anno. Anonimato e privacy online sono adesso garantiti.

ExpressVPN mette a disposizione una rete di server distribuiti in 105 paesi, con cui puoi ottenere un indirizzo IP per aggirare i blocchi geografici. Quindi, anche se sei in Patagonia ma vuoi guardare la tua serie preferita come se fossi sul divano di casa in Italia, ExpressVPN può farlo.

A livello di sicurezza, la crittografia AES-256 e la tecnologia TrustedServer sono il meglio attualmente a disposizione. Così, puoi essere certo che nessun dato verrà mai salvato o passato a terze mani.

VPN a metà prezzo: ExpressVPN offre 3 mesi extra gratis

Siete in quel momento di sconforto in cui i problemi di connessione sembrano perseguitarvi? Con ExpressVPN, puoi dire addio alla lentezza. Le applicazioni ed estensioni sono disponibili per tutti i dispositivi immaginabili: da Windows a macOS, da Android a iOS, passando persino per il tuo router WiFi. E se sei uno di quelli che si agitano solo all’idea di configurare qualcosa, niente paura: il supporto in live chat è attivo 24/7.

Se per caso ti svegli la mattina e decidi che la VPN non fa per te, ExpressVPN ti offre la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Sul fronte pagamenti, può usare a tua libera scelta carta di credito, PayPal, Bitcoin, wallet digitali di qualsiasi tipo; insomma, le opzioni sono davvero tante. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di ExpressVPN cliccando sul bottone in fondo alla pagina.

Alla fine, con poco più di un caffè al giorno, hai la tua VPN a metà prezzo e 3 mesi extra per navigare in totale sicurezza fino a ottobre 2025. Cosa stai aspettando ancora?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.