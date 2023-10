VPN a meno di 2 euro al mese: risparmio senza compromessi con questa promo

Accedere a una VPN illimitata spendendo meno di 2 euro al mese è possibile: grazie alla nuova promozione di AtlasVPN, infatti, è possibile accedere a un servizio di alta qualità con una spesa contenuta. Attivando il piano biennale della VPN, infatti, si riceveranno 3 mesi gratis extra, per un abbonamento da 27 mesi, e sarà possibile sfruttare uno sconto dell'85% sul prezzo. La promozione in questione riduce il costo della VPN ad appena 1,71 euro al mese.

L'offerta è attivabile, in pochi clic, direttamente online, tramite il sito ufficiale di AtlasVPN, raggiungibile dal box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è una garanzia di rimborso a 30 giorni.

Perché scegliere la VPN con la promo da meno di 2 euro al mese

Con AtlasVPN è possibile accedere a una nuova VPN davvero completa e senza punti deboli. Il servizio include:

la crittografia del traffico dati e una politica no log per un accesso sicuro e privato a Internet

del traffico dati e una politica no log per un accesso sicuro e privato a Internet
l'identificazione e il blocco automatico dei malware

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

un network di migliaia di server da sfruttare per accedere a Internet con la possibilità di geolocalizzare l'indirizzo IP e aggirare la censura e i blocchi geografici

l'utilizzo della VPN da un numero illimitato di dispositivi

accesso alla VPN tramite le app disponibili per tutti i principali sistemi operativi

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Il costo è di 1,71 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Per tutti i nuovi clienti c'è una garanzia di rimborso a 30 giorni che permette di "provare" liberamente il servizio. Da notare che l'offerta prevede la fatturazione anticipata con un pagamento unico e l'accesso senza costi aggiuntivi per ben 27 mesi al servizio VPN.

