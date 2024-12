VPN a 2,19€ per 26 mesi con l’offerta CyberGhost

Navigare online in totale sicurezza è ormai una necessità imprescindibile e una scelta non più rimandabile. Sono tanti, infatti, i rischi di vedere rubati i propri dati personali, di ricevere comunicazioni ed e-mail che in realtà sono campagne di phishing o potenziali attacchi hacker, così come sapere che la propria navigazione può essere spiata e monitorata. Con una rete VPN tutti questi problemi vengono definitivamente superati. Cyberghost ha previsto un’offerta per 24 mesi + 2 mesi omaggio del suo piano VPN a soli 2,19€ al mese.

I vantaggi dell’abbonamento CyberGhost VPN

La rete VPN non è solamente l’oscuramento del proprio codice IP e la possibilità di navigare sui vari siti senza essere scoperti. Con l’abbonamento CyberGhost VPN si ha accesso innanzitutto a una copertura multidispositivo con la VPN utilizzabile su 7 dispositivi diversi contemporaneamente. Sono supportate tutte le tipologie di device: smartphone e tablet iOS e Android, PC, Mac, Linux, Console e SmartTV.

Inoltre il livello di protezione offerto da CyberGhost VPN è di alto livello grazie a strumenti di crittografia avanzata, split tunneling e kill switch automatico. Oltre alla navigazione online in senso stretto la VPN di CyberGhost protegge anche con il monitoraggio delle perdite di e-mail e tramite la politica di no-log certificata.

Incluso nel piano c’è anche CyberGhost ID Guard, lo strumento che consente di ricevere avvisi quando si verificano perdite di dati andando a controllare se le proprie password sono state compromesse. Un modo efficace per intervenire tempestivamente in caso di tentativi di furto di dati e frodi informatiche.

Interessante anche l’assistenza clienti che può essere raggiunta sia tramite e-mail che in live chat, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 potendo contare su operatori che parlano più lingue. A conferma delle potenzialità dell’offerta CyberGhost prevede la possibilità di accedere alla formula soddisfatti o rimborsati senza alcun tipo di complicazione o lungaggine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.