Voli e alberghi scontati con la VPN: la guida per risparmiare

Risparmiare sulle prenotazioni di voli e alberghi è possibile ed è anche molto semplice: basta usare una VPN. Grazie a un servizio VPN, infatti, è possibile azzerare il tracciamento da parte delle piattaforme di prenotazione che, sfruttando il monitoraggio dell'attività online dell'utente e la rilevazione della sua posizione, propongono prezzi personalizzati che, quasi sempre, si rivelano essere più alti rispetto ai prezzi standard.

In più, una VPN permette di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, collegandosi a un server situato fuori dall'Italia. Scegliendo un Paese con una moneta meno forte dell'euro, in genere, è possibile accedere a prezzi più vantaggiosi. Le scelte migliori, di norma, sono l'Est Europa e la Turchia. Con questi piccoli accorgimenti, quindi, è possibile risparmiare sulle prenotazioni di voli e alberghi.

La VPN da usare è NordVPN, ora proposta in sconto a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, disponibile tramite il box riportato qui di sotto.

Risparmiare su voli e alberghi: ci pensa NordVPN

Con NordVPN è possibile sfruttare un servizio VPN ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

una connessione protetta dalla crittografia

una politica no log

un network di oltre 5 mila server distribuito in oltre 100 Paesi

distribuito in oltre 100 Paesi una connessione senza limiti di banda

Grazie a NordVPN è possibile eliminare qualsiasi forma di tracciamento e accedere a Internet in piena sicurezza. La protezione dal tracciamento e la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese consentono, inoltre, l'utilizzo della VPN anche per risparmiare su voli e alberghi, con prenotazioni a prezzo ridotto.

Per usare NordVPN è possibile attivare il piano biennale con 3 mesi extra. Il costo è di appena 3,09 euro al mese. L'offerta è disponibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.