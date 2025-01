Vola in Europa con ITA Airways: fino al 6 gennaio 20% di sconto

Il mese di gennaio è il migliore per pianificare un viaggio, organizzare le vacanze e trovare un weekend libero nel quale partire con il partner, con la famiglia o un gruppo di amici. È il mese migliore soprattutto a fronte di offerte particolarmente vantaggiose. Come quella messa in campo da ITA Airways che fino al 6 gennaio ha previsto un codice sconto da utilizzare al momento dell’acquisto del volo per risparmiare il 20% sul prezzo del biglietto. Utilizza il codice BEFANA20 per volare in Europa con ITA Airways.

Acquista ora e parti entro il 30 giugno

L’offerta per la Befana di ITA Airways prevede lo sconto del 20% sui voli per diverse destinazioni europee (e non solo) come Londra, Bruxelles, Amsterdam, Atene, Parigi, Nizza, Stoccarda, Barcellona e Francoforte con biglietti andata e ritorno a partire da 99€.

L’offerta è valida sulla tariffa Economy (inclusa la tariffa Light), Premium Economy, Superior e Business Class anche per prenotazioni con più passeggeri, inclusi neonati e bambini. L’offerta include anche il bagaglio a mano, l’accessorio e il bagaglio in stiva (non incluso nella classe di viaggio Economy Light). Per utilizzare il codice di sconto è necessario acquistare i biglietti entro le 23:59 del 6 gennaio 2025 per voli ITA Airways in partenza dall’Italia dal 15 gennaio al 30 giugno 2025.

Con questa promozione si può volare per viaggi di lavoro o di piacere a un prezzo particolarmente vantaggioso visitando alcune delle più belle città italiane ed europee. Un’opportunità per programmare le prossime vacanze o approfittare di uno dei ponti che caratterizzeranno il 2025, come quelli per i giorni di Pasqua e Pasquetta (20 e 21 aprile), di venerdì 25 aprile, giovedì 1 maggio e lunedì 2 giugno.

Se non avevi in programma viaggi, questa può essere l’occasione per pianificarne uno a prezzi molto bassi per raggiungere mete molto ambite in periodi dell’anno molto interessanti anche e soprattutto dal punto di vista turistico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.