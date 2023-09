Vodafone promozione con 150GB da 7,99€

Vodafone ti offre una valida alternativa per avere una promozione low-cost senza passare per un virtuale. Questa tariffa ti permette di cambiare gestore ed avere 150 Giga di internet mensili con minuti e messaggi senza limiti a meno di 8 euro al mese.

V0dafone: promozione speciale per te

Questa tariffa particolare è disponibile solo se richiedi il passaggio da altro gestore ed offre:

150 Giga di internet in 4.5G : navighi in tutto il territorio nazionale ogni mese grazie a questo cospicuo bundle dati. Oltre al traffico internet italiano troviamo anche 7,3 Giga da utilizzare in tutta Europa.

: navighi in tutto il territorio nazionale ogni mese grazie a questo cospicuo bundle dati. Oltre al traffico internet italiano troviamo anche 7,3 Giga da utilizzare in tutta Europa. Minuti illimitati : con questa promozione dunque puoi chiamare qualsiasi numero sia fisso che mobile in tutta Italia.

: con questa promozione dunque puoi chiamare qualsiasi numero sia fisso che mobile in tutta Italia. SMS illimitati: sono compresi sempre nel pacchetto anche i messaggi di testo.

Richiedendo l'offerta attraverso il bottone che trovate qui in alto, la consegna della SIM sarà completamente gratuita. Inoltre, è possibile pianificare la consegna dal lunedì al venerdì anche in orario serale per trovare il giusto compromesso.

Una volta portato a termine l'acquisto della SIM potrai in qualsiasi momento monitorare l0 stato di avanzamento dell'ordine. In questo modo potrai avere sempre a portata di mano tutte le informazioni relative alla tua spedizione.

Inoltre, come tutti gli acquisti Online, anche in questo caso c'è la possibilità di recedere dall'ordine entro 14 giorni.

Oltre a questa tariffa, nel sito dell'operatore rosso sono disponibili altre offerte a seconda delle proprie esigenze. Questa tariffa a meno di 8 euro al mese è infatti disponibile solo per chi richiede il passaggio da specifici gestori.

L'offerta in questione, inoltre, è disponibile solo ONLINE. Questo significa che non troverete la tariffa nei negozi fisici ma sarà possibile completare l'acquisto direttamente sul sito.

