Vodafone Internet Unlimited in offerta a 24,90€ al mese + 100€ di Buono Regalo Amazon

Internet Unlimited, l'offerta per la fibra a casa di Vodafone, è attivabile in promozione a 24,90 euro al mese invece di 27,90 euro. L'attivazione dell'offerta online entro il 14 marzo consente di ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro e il costo di attivazione iniziale gratuito anziché 39,90 euro.

Con Vodafone Internet Unlimited gli utenti possono navigare senza limiti grazie alla fibra ottica e il modem con Wi-Fi ottimizzato. La promo comprende inoltre le chiamate illimitate.

Fibra casa Vodafone: Internet Unlimited in sconto + Buono Amazon da 100 euro

L'offerta per la fibra di Vodafone include Internet alla massima velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo (in base alla copertura di rete), il modem e le chiamate illimitate. Aderendo alla promo online, si ha inoltre il vantaggio di avere il costo iniziale per l'attivazione gratuito: per quest'ultima occorrono soltanto la carta d'identità, il codice fiscale e l'eventuale codice di migrazione nel caso si mantenga il vecchio numero di telefono.

Come accennato qui sopra, se si attiva l'offerta entro il 14 marzo si riceverà un Buono Regalo di 100 euro da spendere su Amazon.it.

Per ottenerlo attendi la ricezione dell'e-mail entro 60 giorni dall'attivazione della linea, dopodiché apri il link che ti rimanda a una pagina dove dovrai inserire i tuoi dati entro il 30 giugno 2024. Se hai eseguito correttamente tutti i passaggi, riceverai una seconda e-mail contenente il Buono Regalo.

Tornando all'offerta, tra i fiori all'occhiello di Internet Unlimited si annovera il sistema Wi-Fi Optimizer di Vodafone, grazie al quale i dispositivi collegati alla fibra di Vodafone possono rimanere connessi tra loro garantendo una stabilità e una performance di navigazione di livello superiore.

