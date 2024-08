Vodafone Internet Unlimited: ecco è il piano adatto al gaming online

Ecco l'articolo che tutti i gamers stavano aspettando. Parleremo, infatti, del piano adatto al gaming online. Il provider in questione è Vodafone, che torna con un’offerta che sicuramente farà sognare a occhi aperti chi vuole navigare a velocità fulminee pagando poco. Il piano è Vodafone Internet Unlimited con fibra senza limiti fino a 2,5 Gigabit/s. Entriamo nei dettagli.

Vodafone Internet Unlimited: il piano adatto al gaming online

Tra i vari vantaggi, questa offerta si può attivare a soli 25,90 euro al mese. Risparmierai 2 euro e avrai comunque le stesse performance di sempre. L’offerta comprende anche il costo di attivazione, che adesso è a 19,95 euro invece di 39,90 euro. Devi, però, attivare online Nell'offerta sono incluse le chiamate nazionali illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili. Potrai stare al telefono quanto vuoi, insomma.

Per quanto riguarda la sottoscrizione dell’abbonamento, devi avere a portata di mano la carta d’identità, il codice fiscale e il codice di migrazione se non puoi proprio fare a meno del vecchio numero. Dai, non è poi così complicato.

Se sei un utente molto esigente, c'è anche il Super Wi-Fi 6 Extender che garantisce copertura totale nel tuo appartamento di 200 mq. Così potrai giocare perfino sul balcone senza mai rallentamenti.

Se ancora non sei convinto, sappi che grazie alla velocità e stabilità della fibra di Vodafone, potrai giocare online senza lag o buffering. Insomma, il piano adatto al gaming online è proprio sotto i tuoi occhi: non lasciartelo sfuggire!

