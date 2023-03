Vodafone: Fibra in Sconto a 24,90€

Vodafone ha rilanciato ancora una volta la su PROMO BOMBA per avere internet a casa in Fibra in sconto a meno di 25 euro al mese.

Rispetto al listino standard, questa tariffa è disponibile in super sconto solo per nuove attivazioni e per pochi giorni.

Fibra Vodafone: i dettagli della PROMO in sconto

La tariffa messa a disposizione dall'operatore rosso offre internet flat 24 ore su 24 in ADSL, FTTC e FTTH con prestazioni di velocità massima raggiungibile stanziata a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, Modem in comodato d'uso gratuito incluso nel canone mensile con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Il tutto per un prezzo davvero interessante e scontatissimo. Stiamo parlando di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro.

Nel canone che non tocca i 25 euro mensili troviamo oltre alla connessione illimitata ed al Modem anche le chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali. Questa opzione è inclusa gratuitamente solo per le attivazioni ONLINE.

Inoltre, per chi ha esigenze diverse dal comune cliente, è a disposizione la PROMO con il Super Wi-Fi 6 Extender. Questo apparato è in grado di portare internet anche nei luoghi più remoti della casa dove il segnale wireless è assente o debole.

Costi ed altro

La promozione per avere internet a casa con un prezzo scontato è attualmente disponibile solo ONLINE per un breve periodo senza alcun contributo iniziale da corrispondere. Il costo di attivazione è di 5 euro al mese per 24 mesi, importo già incluso nel canone mensile.

