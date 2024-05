VMware Fusion Pro 13 e Workstation Pro sono gratis: ecco come ottenerli

VMware ha annunciato un'importante novità: i software Workstation Pro e Fusion Pro, utilizzati per eseguire sistemi operativi differenti su un unico computer, saranno disponibili gratuitamente per uso personale. Workstation Pro è disponibile per gli utenti di PC con Windows o Linux, mentre Fusion Pro è disponibile per i sistemi Mac con CPU Intel o processori Apple. Questa iniziativa, attuata dopo l'acquisizione di VMware da parte di Broadcom, mira ad ampliare la base di utenti e rendere la virtualizzazione più accessibile a tutti.

In particolar modo, Workstation Pro permette di creare macchine virtuali per più di 200 sistemi operativi. Le versioni Pro di questi software, sia per uso personale che commerciale, offrono le stesse funzionalità senza differenze in termini di prestazioni o capacità. L'unica distinzione è la dicitura "Questo prodotto è concesso in licenza solo per uso personale" presente nella versione gratuita. Gli utenti privati che desiderano testare software, eseguire programmi non compatibili con il proprio sistema operativo possono ora usufruire di queste potenti applicazioni senza alcun costo.

Per ottenere la licenza gratuita, è sufficiente creare un account sul portale di supporto Broadcom e scaricare il software. L'installazione e l'utilizzo sono semplici e intuitivi, permettendo anche agli utenti meno esperti di approcciare il mondo della virtualizzazione.

VMware Fusion Pro 13: la virtualizzazione ora è più accessibile

Per le aziende e i professionisti che necessitano di funzionalità avanzate, come la gestione di più macchine virtuali, la creazione di immagini virtuali e un supporto tecnico dedicato, VMware offre un abbonamento a pagamento. Questo modello commerciale è pensato per soddisfare le esigenze di chi richiede un utilizzo più intensivo e professionale delle applicazioni di virtualizzazione.

Con l'introduzione delle licenze gratuite per Workstation Pro e Fusion Pro, VMware ha deciso di dismettere i prodotti Workstation Player e Fusion Player. Questi software diventeranno ridondanti e non saranno più offerti per l'acquisto.

Tuttavia, le organizzazioni che già dispongono di licenze commerciali per questi prodotti potranno continuare a utilizzarli e riceveranno supporto fino alle date di fine vita stabilite. L'offerta gratuita di Workstation Pro e Fusion Pro rappresenta un passo significativo per la virtualizzazione, rendendola più accessibile a un pubblico più ampio.