VLC 3.0.18: arrivato il supporto a RISC-V

Il team di VLC, famoso riproduttore multimediale open source e multipiattaforma, ha comunicato alla propria community di utenti ed appassionati il rilascio di un nuovo upgrade del progetto. VLC 3.0.18 arriva dopo ben otto mesi di sviluppo dalla precedente release, ovvero VLC 3.0.17, ed implementa una serie di novità davvero interessanti come ad esempio il supporto all'architettura hardware RISC-V, si tratta nello specifico di uno standard open che racchiude un insieme di istruzioni basate sui principi denominati come RISC (Reduced Instruction Set Computer). In buona sostanza ora VLC può operare nativamente su tale piattaforma e sui sistemi operativi che possono essere eseguiti sui processori RISC-V.

Altra novità di rilievo presente in VLC 3.0.18 riguarda il supporto allo standard DVBSub, all'interno dei file MKV (Matroska), questa feature consente in buona sostanza di inserire un set di sottotitoli dentro questo formato video. DVB è una metodologia che consente di realizzare sottotitoli ad alta definizione, e scalabili, basati su immagini bitmap su una grossa quantità di piattaforme diverse. Si tratta dunque di un'aggiunta davvero importante per gli utenti di VLC che adesso potranno godere di una sottotitolazione dei contenuti davvero migliore.

In VLC 3.0.18 troviamo delle migliorie per quanto riguarda le operazioni di ricerca all'interno dei file MP4 ed OGG, oltre che per il playback con i file FLAC. Inoltre è stata migliorata la compatibilità con il protocollo di file sharing SMBv1 e SMBv2 e con FTP (File Transfer Protocol).

Oltretutto in tale build troviamo diversi bugfix e patch si sicurezza che vanno a risolvere alcune falle riscontrate in questi mesi. Sono anche stati risolti i crash che si verificavano con le librerie DxVA/D3D11 quando si eseguivano dei file in formato HEVC. I developer hanno risolto i problemi di color regressions su iOS con le API VAAPI ed i difetti di resize con le OpenGL in ambiente GLX/EGL/X11/XV.