Vivid Money è il miglior conto aziendale: lo apri in 10 minuti

Vivid Money è il miglior conto aziendale che puoi aprire nel 2025. Questa soluzione, attivabile interamente online, ti garantisce un conto business gratuito fino a 30 IBAN, un conveniente tasso di interesse sul saldo positivo e una serie di vantaggi che vedremo adesso dopo il pulsante.

I vantaggi di usare Vivid Money

Vivid Money è un conto aziendale all-in-one che si attiva completamente online senza andare in filiale: puoi avere subito un conto gratuito con fino a 30 IBAN, bonifici SEPA istantanei, carte fisiche e virtuali gratuite e la possibilità di assegnare ai tuoi collaboratori delle autorizzazioni personalizzate all'interno del conto.

Un altro grande vantaggio è quello di depositare la liquidità non investita nel Conto Interessi per guadagnare il 4% annuo per i primi 2 mesi, con la possibilità di depositare e prelevare fondi in qualsiasi momento con il denaro subito disponibile senza vincoli. I fondi saranno comunque al sicuro con rating AAA e Aaa.

Il conto è gestibile direttamente da sito web oppure app per dispositivi mobili come smartphone e tablet: inoltre, hai fino al 10% di cashback sugli acquisti con carta e un'assistenza clienti dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'attivazione avviene, come detto, online e qui puoi scegliere differenti piani a seconda delle tue esigenze: si parte dal piano gratuito con le funzioni base, fino ad arrivare a soluzioni diverse che dipendono dalle dimensioni della tua impresa e con vantaggi che crescono man mano che "sali" di piano.

