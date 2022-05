Vivi un'esperienza premium a un PREZZO RIDICOLO con questo laptop-tablet TECLAST

L'eccezionale notebook TECLAST X11 2 in 1, super performante e dall'ottimo impatto energetico, visto che consuma davvero poco, si trova oggi in super offerta su Amazon con ben 80€ di sconto (ricordati di spuntare l'apposito coupon in pagina). Si tratta di un PC portatile con già preinstallato Windows 10 dai materiali di qualità e dal design molto curato che puoi far tuo a 239€ sfruttando l'offerta di oggi. In più le spedizioni sono totalmente gratuite.

TECLAST, esperienza TOP a costo basso

Bello esteticamente, leggero e dotato di uno schermo da 10.1” (touchscreen) IPS a 16:10, con risoluzione FHD 1920x1080, il dispositivo dotato di supporto multi-angolo, combinato con tastiera docking e penna stilo, che può passare liberamente da tablet a laptop. È portatile per l'uso quotidiano e il lavoro aziendale. Il tablet è infatti il 31% più piccolo della carta A4 e il peso di soli 0,55 kg, il che lo rende perfetto per essere traportato ovunque. Conta che stiamo parlando di un top di gamma sotto ogni aspetto che ti fa vivere un’esperienza premium.

Questo PC Portatile TECLAST è dotato di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna SSD per installare programmi e archiviare file, e di processore Dual-Core Intel N4020 turbo, fino a 2,8 GHz di frequenza e 4 MB di cache, per mantenere il laptop alla velocità ottimale. In più ha il sistema operativo Windows 10 preinstallato, un'interfaccia per PC familiare e modalità tablet, che si combinano per supportare vari software per ufficio e divertimento.

Infine possiede una doppia USB 3.0, standard e Micro HDMI, in grado di trasmettere su schermi di grandi dimensioni, WiFi Dual-band e Bluetooth 4.2 e, ciliegina sulla torta, ci pensa l’ampia batteria da 22800mWh, progettata per prestazioni di lunga durata, a garantirti una buona autonomia energetica. Insomma, è potente, è multifunzione, è conveniente, lo capisci da te che stiamo parlando di un affare per un tablet/notebook di tutto rispetto che si trova oggi in super offerta su Amazon con ben 80€ di sconto. Fai tuo questo TECLAST X11 con 239€: le spedizioni sono gratuite. Ma fai in fretta, i pezzi disponibili sono pochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.