Vivaldi Browser 7.0: nuova interfaccia utente e tool riprogettati

Vivaldi Technologies ha rilasciato un importante aggiornamento per il suo browser, portando l’omonimo browser alla versione 7 con un'interfaccia utente riprogettata, una nuova funzionalità di punta e altri miglioramenti. L’update introduce anche una nuovissima Dashboard e strumenti migliorati, per ottimizzare ulteriormente l’esperienza degli utenti. Come accennato, Vivaldi Browser 7.0 introduce diverse novità. Queste includono ad esempio nuove schede mobili, icone eleganti e temi vivaci, per consentire agli utenti di personalizzare l'aspetto del browser. L’interfaccia può essere personalizzata in base alle preferenze dell’utente, sia che si preferisca un layout spazioso, sia che si opti per un design più compatto.

Vivaldi Browser 7.0: i dettagli del nuovo aggiornamento

La più grande aggiunta a Vivaldi Browser 7.0 è senza dubbio la sua Dashboard. Si tratta di un centro di controllo all-in-one personalizzabile che centralizza tutti gli strumenti preferiti dall’utente. Quindi, invece di saltare tra diverse schede, app e attività, ora si potrà gestire tutto in un unico comodo spazio. Tale Dashboard integra Mail, Calendario, Note, Attività e persino il Feed Reader. Ciò rende il browser perfetto per chi è multitasking e ha bisogno di tutto a colpo d'occhio. Inoltre, gli utenti possono aggiungere qualsiasi sito web come widget. Questa funzionalità trasforma la Dashboard nel centro nevralgico delle tue attività online, ovviamente è completamente personalizzabile. Anche il Feed Reader è stato rinnovato con nuove funzionalità come cartelle feed separate. Gli utenti possono ad esempio iscriversi ai canali YouTube senza aprire l’app, mantenendo tutto in un unico posto organizzato senza affidarsi ad app terze.

Per coloro che gestiscono più account di posta elettronica ad alto volume, Vivaldi Mail ha preparato una piacevole sorpresa. L'ultimo aggiornamento introduce un pulsante "Jump to Latest Mail", che consente di tornare rapidamente ai messaggi più recenti. Infine, la nuova versione ha migliorato anche la sincronizzazione su più dispositivi desktop. Infatti, i segnalibri, le note e le impostazioni vengono ora sincronizzati in tempo reale. Per maggiori informazioni su tutte le nuove funzionalità introdotte da Vivaldi Browser 7.0, è possibile consultare l'annuncio di rilascio pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda.