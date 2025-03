Opera per Android 88: nuovo update migliora Aria AI

Opera ha appena rilasciato Opera per Android 88. Con questo aggiornamento, Aria AI ha ricevuto una revisione visiva. Inoltre, gli utenti che impostano Opera come browser predefinito, hanno un'icona esclusiva dell'app. L’azienda ha anche annunciato nuove funzionalità per i suoi browser desktop. Questo aggiornamento include un restyle completamente la schermata di onboarding di Aria. In alto a destra si troverà la cronologia della chat e i pulsanti del menu. In basso si trova la barra della chat di Aria, ma al centro della scena c'è un carosello di comandi di esempio, accompagnati da immagini, che puoi toccare per iniziare a trovare ispirazione.

Anche l'interfaccia della chat è stata aggiornata, ma i controlli rimarranno nella loro posizione attuale. In questo modo non bisognerà imparare una nuova configurazione. La nuova interfaccia è più pulita e introduce un contrasto di colore più uniforme tra lo sfondo e ciò che accade sullo schermo.

Opera per Android 88: la nuova icona del browser

Il recente update aggiunge nuova icona dell'app per gli utenti che hanno impostato Opera come browser predefinito. Queste icone personalizzate dell'app sono state introdotte per la prima volta nella versione 86 e, con Opera per Android 88, la selezione si sta espandendo. La nuova icona è viola con un po' di attività in corso sul logo dell'icona "O". Come ha affermato Opera nel suo annuncio: "Stiamo aggiungendo un'icona esclusiva dell'app alla collezione per coloro che hanno impostato Opera per Android come browser predefinito. Le icone personalizzate dell'app sono state introdotte per la prima volta in Opera per Android 86, consentendo agli utenti di personalizzare lo stile della schermata iniziale. Oggi, stiamo espandendo questa funzionalità con una nuova icona esclusiva per i nostri utenti più dedicati". Opera per Android 88 è già disponibile in via ufficiale sul Google Play. Gli utenti attuali possono semplicemente aggiornare la loro app dalle impostazioni.