Chrome semplifica il monitoraggio delle schede del browser

Google sta aggiungendo nuove funzionalità a Chrome per aiutare gli utenti a organizzare e tenere traccia delle schede del browser su desktop e device mobili. Big G ha annunciato in un nuovo post del blog che i gruppi di schede, che consentono agli utenti Android e Chrome desktop di tenere insieme le pagine correlate in gruppi con etichette personalizzate, sono già in roll-out su Chrome per iOS. Una volta aggiornato Chrome, gli utenti di iPhone e iPad potranno accedere alla funzionalità aprendo la griglia delle schede. Fatto ciò, basterà tenere premuto a lungo su una scheda e selezionare "Aggiungi scheda a nuovo gruppo". Nomi e colori personalizzati possono quindi essere assegnati ai gruppi di schede creati per aiutarli a mantenerli organizzati e facilmente identificabili.

Chrome: le altre novità in arrivo per i gruppi di schede

Google sta pensando di implementare anche un'altra funzionalità nelle app Chrome per Android e desktop. Si tratta della possibilità di sincronizzare gruppi di schede salvate su più dispositivi. Ciò dovrebbe aiutare gli utenti a tenere traccia di qualsiasi attività in corso senza perdere alcun lavoro o schede specifiche. Ad esempio, se gli utenti di Chrome iniziano a pianificare le vacanze sulla versione mobile del browser, questi possono raggruppare quelle schede aperte e sincronizzarle automaticamente con il loro account desktop se vogliono passare a uno schermo più grande. Google afferma che questo aggiornamento arriverà su Chrome su iOS "presto", anche se non ha indicato nemmeno una possibile finestra temporale per il suo rilascio.

Chrome sta anche testando una funzionalità che suggerisce in modo proattivo i siti web aperti su altri dispositivi. Ciò dovrebbe ridurre la necessità di aggiungerli ai preferiti. La funzionalità sperimentale indirizzerà gli utenti a visitare nuovamente pagine web specifiche quando aprono una nuova scheda Chrome su Android, iOS e desktop. Google afferma che inizierà i test "tra un paio di settimane". Tuttavia, anche in questo caso non ha fornito una stima della disponibilità generale.