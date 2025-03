Vivaldi ottiene VPN integrata grazie alla partnership con Proton

Vivaldi Technologies sta rilasciando un nuovo aggiornamento piuttosto importante. Grazie a una nuova partnership con Proton, Vivaldi offre ora una VPN integrata da un noto provider incentrato sulla privacy, che non richiede download, installazioni o aggiornamenti aggiuntivi. Vivaldi non è il primo browser a offrire una VPN integrata per gli utenti (Microsoft Edge ne aveva una e Opera ha una VPN integrata). Tuttavia, Vivaldi pone grande attenzione alla privacy e alla sicurezza, da qui la scelta di Proton con le sue protezioni della privacy, funzionalità avanzate e oltre 11.500 server in 117 paesi.

Nel suo annuncio, in merito alla partnership con Proton Vivaldi nel suo blog dichiara che: “con questa partnership, Proton VPN e Vivaldi offrono agli utenti un'esperienza online sicura, potente e personalizzata che sfida lo status quo, offrendo un'alternativa europea praticabile che aiuta le persone a riprendere il controllo della propria vita digitale. Entrambe le aziende hanno sostenuto solide pratiche di sicurezza e sono state una voce guida nella lotta per i diritti alla privacy nel mondo”.

Vivaldi: come attivare la VPN integrata sulla versione desktop del browser

Integrando Proton VPN nel browser, Vivaldi offre connessioni private e senza log con un'esperienza utente comoda che non richiede l'installazione di estensioni o applicazioni aggiuntive. Gli utenti possono fare clic sul pulsante VPN nell'angolo in alto a destra dello schermo, accedere con il proprio account e premere "Connetti". Gli utenti possono anche selezionare il paese o il server di destinazione. Proton VPN è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti con account Vivaldi. Sebbene non vi siano limiti di larghezza di banda, alcune funzionalità sono disponibili solo con una versione a pagamento (Proton VPN stessa ha un livello gratuito). Inoltre, per ora, Proton VPN per Vivaldi è disponibile solo su computer desktop. Gli utenti possono scaricare il browser dal sito web ufficiale della società.