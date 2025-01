Vivaldi 7.1 per iOS offre Translate e Speed ​​Dial migliorati

Il nuovo browser Vivaldi è stato rilasciato sull’App Store per gli utenti che possiedono un iPhone o un iPad. La versione Vivaldi 7.1 per iOS introduce diverse funzionalità basate su Chromium 132.0.6834.110. Innanzitutto, l’aggiornamento introduce Vivaldi Translate, lanciato a giugno 2021 con Vivaldi 4.0. Questa funzionalità è creata in collaborazione con Lingvanex, azienda che offre strumenti di intelligenza artificiale per tradurre testo, documenti e discorsi in oltre 100 lingue. Quando si esegue l'aggiornamento alla versione 7.1, si troverà l'icona di traduzione proprio accanto al pulsante di ricarica. L’update introduce anche Speed ​​Dial migliorato che presenta sezioni per i siti più popolari e quelli che visiti di frequente. La nuova versione offre agli utenti un modo rapido per salvare i propri siti preferiti. Ora, nel menu contestuale, c'è una nuova opzione "Aggiungi pagina a...". Questa consente di salvare una pagina nella schermata iniziale del proprio dispositivo, nella pagina iniziale, nei segnalibri o nell'elenco di lettura.

Vivaldi 7.1 per iOS: Bing non è più il motore di ricerca di default

Prima della versione 7.1, il motore di ricerca predefinito per Vivaldi su iOS era Bing. Tuttavia, adesso qualcosa sta cambiando. Secondo quanto riportato da Vivaldi: “Per mantenere Vivaldi gratuito e indipendente, abbiamo apportato un piccolo ma importante aggiornamento: modificando alcuni dei nostri motori di ricerca predefiniti. Queste modifiche fanno parte dei nostri sforzi per supportare lo sviluppo continuo del browser. I nostri motori di ricerca partner che generano entrate per noi sono Startpage, Ecosia, DuckDuckGo e Qwant. Come parte di questa configurazione, abbiamo anche apportato modifiche per garantire che l'attribuzione degli annunci funzioni correttamente. Ciò è necessario per essere pagati dai nostri partner”.

Vivaldi 7.1 per iOS ora supporta la condivisione di schede su un altro dispositivo sincronizzato con una funzionalità chiamata "Invia scheda al dispositivo". Questa è molto simile a quella disponibile nella versione 7.1 su Desktop. Altri aggiornamenti includono Incolla e Vai/Cerca, che consente di navigare o cercare direttamente dagli appunti senza passaggi aggiuntivi. I livelli di zoom personalizzati rendono la lettura sul telefono o tablet più comoda consentendo di impostare un livello di zoom preferito per ogni pagina. Ora gli utenti possono condividere i link direttamente dal menu contestuale della barra degli indirizzi senza interrompere il tuo flusso di lavoro. Anche le impostazioni di sincronizzazione sono state migliorate, permettendo anche di rinominare i dispositivi. Infine, le impostazioni di suggerimento di ricerca offrono più controllo su come i suggerimenti appaiono nella barra degli indirizzi. Per saperne di più è possibile consultare la pagine ufficiale di Vivaldi.