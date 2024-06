Vivaldi 6.8: rilasciata nuova versione con Mail 2.0

Vivaldi, browser Chromium ricco di funzionalità per piattaforme desktop e mobili, ha ricevuto oggi un nuovo grande aggiornamento. La versione 6.8 è ora disponibile per il download con un client di posta rinnovato, monitoraggio dell'utilizzo della memoria in tempo reale e altri miglioramenti. Come riportato sul changelog ufficiale della versione: “nel nuovo Vivaldi 6.8 desktop, il client di posta integrato vede un grande aggiornamento con prelettura per ricerca ottimizzata e anteprima della posta. Ottieni anche un modo più veloce per rispondere alle e-mail. Questo aggiornamento include inoltre aggiornamenti in tempo reale sull'utilizzo della memoria delle schede, miglioramenti al campo dell'indirizzo e altro ancora”.

Vivaldi Mail 2.0 apporta notevoli modifiche alle impostazioni predefinite nel client. A partire dalla versione 6.8, Vivaldi Mail scarica automaticamente tutte le e-mail degli ultimi 30 giorni. Questa modifica consente una ricerca più efficiente e l'anteprima delle prime tre righe di ogni e-mail senza la necessità di aprirla prima.

Con Mail 2.0 di Vivaldi 6.8 sarà anche possibile specificare il periodo di precaricamento (sia di un mese sia di tutte le e-mail). Bisogna tenere presente che il precaricamento dell'intera casella di posta comporterà un utilizzo dello spazio su disco molto più pesante. Un'altra aggiunta a Mail 2.0 è Quick Reply. Nella parte inferiore di ciascun riquadro e-mail, si troverà una casella di risposta rapida in modo da poter rispondere all'e-mail in pochissimo tempo. Infine, Vivaldi Mail ora ricorda fino a 200 azioni, permettendo di annullare azioni indesiderate.

Vivaldi 6.8: tutte le novità introdotte con la nuova versione

La novità principale di Vivaldi 6.8 riguarda le modifiche al client di posta. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento contiene anche alcuni graditi miglioramenti per l'esperienza di navigazione. Come già accennato vi è l’utilizzo della memoria in tempo reale. Il Memory Saver integrato ora mostra esattamente la quantità di RAM consumata da ciascuna scheda, consentendoti di rintracciare le schede inefficienti in termini di memoria e di chiuderle rapidamente. Basta posizionare il cursore sulla scheda per vedere l'impatto. Vi è poi la nuova modalità pausa. Questa consente all’utente di rilassarsi nascondendo lo schermo e lanciando musica rilassante. Il pulsante "respira" simulerà poi la respirazione e aiuterà l’utente a rilassarti per alcuni minuti.

Vivaldi 6.8 aggiunge poi i comandi rapidi delle aree di lavoro. Basterà seleziona le schede, premere F2 o Command + E e digitare "Crea nuova area di lavoro". L’azienda ha anche aggiornato la barra degli indirizzi. Quando si digita l'indirizzo di un sito web che è già aperto in un'altra scheda, Vivaldi suggerirà di passare a quella scheda con un pulsante dedicato. Infine, gli utenti potranno anche importare estensioni da Chrome o da altri browser direttamente su Vivaldi.