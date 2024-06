Chrome su Android: arriva la lettura ad alta voce delle pagine web

Google ha introdotto una nuova funzionalità per Chrome su Android che permette di leggere le pagine web ad alta voce. Questa funzione, chiamata "Ascolta questa pagina", consente di attivare una voce narrante che legge il testo presente su un sito web, migliorando l'accessibilità e offrendo nuove modalità di fruizione dei contenuti online.

Per utilizzare la funzione, basta aprire una pagina web con Chrome per Android, toccare il menu con i tre puntini in alto a destra e selezionare "Ascolta questa pagina" (se disponibile). I comandi di riproduzione appariranno nella parte inferiore dello schermo, simili a quelli di un lettore musicale o podcast.

Questi comandi permettono di mettere in pausa, cambiare la velocità di lettura, andare avanti o indietro di 10 secondi, saltare al paragrafo successivo o precedente e scegliere una voce diversa e la lingua di lettura.

Vantaggi e funzionalità

Questa funzionalità offre numerosi vantaggi. È particolarmente utile per persone con difficoltà visive o che preferiscono ascoltare piuttosto che leggere. Permette di ascoltare le pagine web mentre si svolgono altre attività, come guidare, fare le faccende domestiche o fare esercizio. Inoltre, ascoltare un testo può migliorare la comprensione e la ritenzione delle informazioni, specialmente per chi sta imparando una lingua straniera.

A differenza dell'Assistente Google, che apre una nuova app per leggere i contenuti, la funzione "Ascolta questa pagina" rimane all'interno di Chrome. Offre anche un maggiore controllo sulla riproduzione, come la scelta della voce e della lingua. La funzione è attualmente in fase di rollout graduale e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti Android.

È consigliabile assicurarsi di avere installata l'ultima versione di Chrome per Android e controllare se l'opzione "Ascolta questa pagina" è presente nel menu. La nuova funzione di lettura ad alta voce su Chrome per Android è un'aggiunta preziosa che migliora l'accessibilità e l'esperienza utente. Facile da usare, offre un buon livello di controllo sulla riproduzione, rendendo più semplice e piacevole la fruizione dei contenuti web.