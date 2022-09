Visual Studio: un'estensione per gli errori nelle parentesi

Mads Kristensen, product manager della Developer Division di Microsoft, ha recentemente rilasciato un'estensione per Visual Studio che prende il nome di Rainbow Braces ed è stata sviluppata con l'intenzione di aiutare i coder nelle operazioni di ricerca degli errori all'interno dei sorgenti.

Cos'è e come funziona Rainbow Braces

Rainbow Braces mostra le parentesi graffe aperte e chiuse in un codice, così come le parentesi quadre, attraverso un sistema di corrispondenze basato sui colori, ciò permetterà di identificare più facilmente le coppie di parentesi, eventuali dimenticanze o chiusure errate.

Si tratta quindi di una soluzione particolarmente utile quando si lavora su listati che presentano annidamenti molto complessi.

Questa estensione svolge quindi la medesima funzione delle feature denominata Bracket Pair Colorization di Visual Studio Code che venne introdotta in quest'ultimo circa un anno fa in coincidenza con il rilascio della versione 1.60.

Kristensen, che ha sottolineato inoltre di essere un utilizzatore assiduo dell'applicazione Open Source della Casa di Redmond, ha quindi voluto introdurre una funzionalità simile in Visual Studio 2019/2022.

Rainbow Braces come alternativa a Viasfora

È comunque bene considerare che Rainbow Braces non può essere considerata un'estensione ufficiale di Visual Studio, in futuro però potrebbe entrare a far parte del core dell'applicazione.

Se utilizzata, dovrebbe garantire un notevole risparmio di tempo agli sviluppatori che lavorano tramite linguaggi di sviluppo e programmazione che fanno un ampio ricorso alle parentesi graffe come per esempio JavaScript, C, C#, e TypeScript.

Date le sue caratteristiche Rainbow Braces si candida a prendere il posto di un'altra estensione, Viasfora, che è stata realizzata ispirandosi ad un plugin per Vim chiamato Rainbow Parentheses. Viasfora mette però a disposizione numerosi altri strumenti per il coding e nel tempo diversi sviluppatori hanno espresso il desiderio di poter disporre di una soluzione dedicata alla gestione delle parentesi e meno ingombrante dal punto di vista delle feature.

L'estensione è scaricabile gratuitamente dal marketplace di Visual Studio.