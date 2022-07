Visual Studio e Teams Toolkit, nuova preview

Visual Studio 2022 17.3 giunge alla sua terza preview per gli sviluppatori e presenta tra le principali novità un importante aggiornamento del Teams Toolkit, soluzione utile in particolare a chi desidera realizzare componenti aggiuntivi per la piattaforma della Casa di Redmond.

Il Teams Toolkit

Diverse le funzionalità ora disponibili, tra cui per esempio bot in grado di rispondere ai comandi da chat, bot per le notifiche che inviano messaggi sulla base di eventi trigger ed estensioni per i messaggi che permettono di lanciare azioni in applicazioni di terze parti direttamente dai messaggi stessi.

Novità anche per quanto riguarda la command box di Teams che è sostanzialmente una sezione posizionata nella barra del titolo di un'applicazione per il Desktop e, di base, permette di effettuare delle ricerche. Digitando uno slash invece di una keyword è possibile visualizzare un menu dei comandi che può essere liberamente implementato dagli sviluppatori.

Come specificato dalla stessa Microsoft nella presentazione del nuovo update, il Teams Toolkit non è stato concepito unicamente per l'utilizzo con Visual Studio, chiunque sia interessato al suo impiego potrà sfruttarlo all'interno di progetti basati su JavaScript, TypeScript anche lavorando alle proprie applicazioni tramite Visual Studio Code e .NET.

Teams Toolkit è fondamentalmente un'applicazione .NET, gli sviluppatori avranno anche la possibilità di visualizzare le anteprime dei propri progetti in Teams e di distribuirle tramite il Cloud di Microsoft Azure.

Teams Toolkit: il sorgente è su GitHub

Attualmente il codice sorgente di Teams Toolkit è disponibile in un repository dedicato su GitHub dove viene presentato come un set di strumenti per la creazione, il building, il debugging, il testing e il deployment della applicazioni.

Ad oggi ne esistono tre versioni differenti:

Teams Toolkit for Visual Studio Code , per chi sviluppa in JavaScript e TypeScript;

, per chi sviluppa in JavaScript e TypeScript; Teams Toolkit for Visual Studio , pensato per gli sviluppatori che utilizzano il framework .NET.

, pensato per gli sviluppatori che utilizzano il framework .NET. Teams Toolkit CLI, per chi preferisce lavorare da linea di comando.

La versione definitiva potrebbe essere pronta per la distribuzione tra il terzo e il quarto trimestre del 2022.