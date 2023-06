Visual Studio Code 1.79.0 con read-only mode e Cipilot

Gli sviluppatori della Casa di Redmond hanno rilasciato la versione 1.79.0 di Visual Studio Code. Con questo nuovo aggiornamento l'IDE di Microsoft si arricchisce di diverse nuove funzionalità, comprese quelle dedicate ad una maggiore integrazione con l'assistente al coding GitHub Copilot.

Le nuove funzionalità

Una delle novità più interessanti di questa release riguarda la possibilità di impostare alcuni file e cartelle del proprio workspace in modalità sola lettura. Si tratta di uno strumento particolarmente utile quando un determinato contenuto viene coinvolto in processi differenti. In questo modo si evita che un file o una cartella possano subire delle modifiche indesiderate. Le impostazioni disponibili consentono sia di includere che di escludere il read-only mode in modo selettivo.

Da segnalare anche una nuova opzione, "Past as", con cui stabilire in che modo incollare un file nell'editor. All'utente vengono infatti proposte alcune scelte, ad esempio l'inserimento da percorsi relativi o assoluti, tramite un apposito selettore. Degne di nota sono anche le feature per l'editing dei tag JSX, per effettuare ricerche in base all'output di un notebook, per effettuare la copia automatica di un file esterno e impostare il repository Git di default.

Integrazione con GitHub Copilot

L'uso di Visual Studio Code in accoppiata con GitHub Copilot prevede l'installazione dell'estensione GitHub Copilot Nightly che consente di accedere alla chat inline. Prima è però necessario iscriversi all'apposita lista d'attesa dopo essersi loggati con il proprio account GitHub.

È comunque necessario ricordare che GitHub Copilot è un prodotto a pagamento, costa infatti 10 dollari. Si può comunque sfruttare un periodo di prova gratuita della durata dai 30 giorni durante i quali testare le potenzialità del progetto.

GitHub Copilot non è in grado soltanto di fornire dei suggerimenti durante la digitazione del codice e può intervenire direttamente apportando correzioni in caso di errori. Non manca naturalmente la possibilità di interagire con il chatbot della piattaforma per porre delle domande e ricevere risposte su problematiche legate al codice.