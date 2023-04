Visual Studio Code 1.77 con Data Wrangler e Chat Copilot

Rilasciata di recente, Visual Studio Code 1.77 è la prima versione dell'IDE di Microsoft a offrire supporto per TypeScript 5.0. L'aggiornamento della nota estensione di JavaScript porta con sé i Decorator, funzionalità introdotta in via sperimentale, con cui il linguaggio offre una nuova modalità per la personalizzazione delle classi e per la loro dichiarazione.

L'ultima release dell'ambiente di sviluppo integrato presenta però diverse altre novità tra cui le più rilevanti sono sicuramente l'inclusione di un Data Wrangler per i data scientist che operano con Python e un'implementazione di GitHub Copilot con tanto di chat AI based.

Il Data Wrangler di Visual Studio Code

Tecnicamente il Data Wrangling, noto anche come Data Cleaning o Data Preprocessing, è un processo che consiste nel raccogliere, trasformare e preparare i dati grezzi per successive analisi. Date le sue caratteristiche esso richiede quindi di effettuare operazioni di pulizia, riformattazione e integrazione di informazioni da fonti differenti. Tale procedura include l'identificazione e la correzione degli errori presenti nei dati, l'eliminazione dei duplicati, l'eventuale gestione dei dati mancanti o incompleti, l'uso di formati standard per i dati e la loro integrazione a partire da più fonti.

Il Data Wrangling è particolarmente importante per i data scientist in quanto i dati non curati e non preparati possono generare risultati inaffidabili. Una volta completato il processo i dati sono pronti per l'analisi, magari a supporto delle decisioni aziendali.

Il Data Wrangler di Visual Studio Code permette ora di visualizzare e trasformare dati. Consente inoltre di generare codice utilizzando le librerie Open Source di Python per la trasformazione delle informazioni destinate all'analisi. Per questo motivo è disponibile anche l'integrazione con la Python Data Analysis Library Pandas.

L'integrazione con Copilot

Visual Studio Code 1.77 presenta anche l'assistente al coding Copilot realizzato da GitHub. Questa funzionalità è stata implementata nell'IDE a seguito di un hackathon interno dedicato all'utilizzo delle AI e concentrandosi in particolare sull'utilità delle chat nell'aiuto alla programmazione.

Come sottolineato dagli sviluppatori del progetto, in alcuni casi Copilot potrebbe non offrire risposte del tutto precise, nonostante ciò dovrebbe rivelarsi estremamente utile durante le fasi di scrittura del codice, debug, deploy e aggiornamento delle applicazioni.