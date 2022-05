Visual Studio 2022 17.2 e .NET 7 preview

La Casa di Redmond ha reso disponibili Visual Studio 2022 17.2 e l'anteprima di .NET 7 (preview 4), contemporaneamente l'azienda ha reso noto che .NET 5.0 è stata aggiornata per l'ultima volta nel corso del suo lungo ciclo di vita con la versione 5.0.17.

Ciò significa che .NET 5.0 non riceverà più alcun supporto tecnico, a questo proposito si ricorda che Microsoft prevede di alternare delle release LTS (Long Term Support) a delle Current Release il cui supporto dura "appena" 1 anno e mezzo.

Novità di .NET 7

Nel caso specifico di .NET 7 si tratterà di una Current Release che dovrebbe essere distribuita sotto forma di versione stabile entro novembre 2022.

È comunque già possibile testare le nuove funzionalità che saranno incluse in quest'ultima.

Le novità comprendono innanzitutto un'implementazione del compilatore JIT (Just In Time) che prende il nome di On Stack Replacement, si tratta di una feature che permette di velocizzare l'avvio delle applicazioni tramite un processo di compilazione che avviene direttamente in fase di esecuzione.

A livello di performance gli effetti di questa ottimizzazione dovrebbero rivelarsi in un miglioramento della velocità di avvio compreso tra il 10 e il 30% rispetto ad un'esecuzione standard.

A quanto detto si aggiungano un miglioramento delle prestazioni di HTTP/2 in ASP.NET, una nuova API per la gestione degli archivi .tar (archiviazione ed estrazione) e alcuni interventi sulle altre interfacce di programmazione finalizzati a ridurre il numero delle dipendenze e dei file utilizzati.

Novità di Visual Studio 2022 17.2

Per quanto riguarda invece Visual Studio 2022 17.2 si segnala in particolare il supporto per .NET MAUI (Multi-Platform App Development), progetto del gruppo di Satya Nadella giunto alla RC 3 e pensato per la realizzazione di interfacce grafiche cross-platform.

Utile anche segnalare i miglioramenti introdotti nell'editor Razor per le pagine e i template ASP.NET, quest'ultimo infatti offre ora il supporto per gli snippet di codice, le aree collassabili e la pubblicazione di applicazioni tramite Azure Container.

È interessante citare infine la possibilità di convertire valori letterali stringa di C# in raw string literal utili per chi deve gestire porzioni di codice in puro HTML o XML.