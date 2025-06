Visual Studio 2022 17.14 con Agent Mode

Microsoft ha reso disponibile Visual Studio 2022 nella versione 17.14. Un aggiornamento che introduce una serie di novità dedicate a migliorare l'esperienza di sviluppo. Tra queste ultime la più interessante è un Agent Mode per GitHub Copilot, assistente AI ora in grado di svolgere compiti complessi e articolati andando ben oltre i soli suggerimenti per il completamento del codice.

Caratteristiche dellìAgent Mode per GitHub Copilot

L'Agent Mode è ad oggi in anteprima pubblica. Esso permette agli sviluppatori di interagire con Visual Studio tramite istruzioni espresse in linguaggio naturale. Copilot può così comprendere il contesto di un intero progetto, individuare e correggere errori, suggerire ed eseguire comandi da terminale e analizzare errori in fase di esecuzione.

Per proporre un esempio pratico basti pensare che l'agente è in grado di effettuare modifiche trasversali, come per esempio la sostituzione di un'interfaccia con un'altra, svolgendo delle attività che se portate a termine manualmente richiederebbe molto tempo.

Le altre funzionalità di Visual Studio 2022 17.14

Oltre all'Agent Mode, l'aggiornamento introduce altre funzionalità per Copilot e non solo tra cui:

Supporto per MCP (Model Context Protocol): permette all'AI di accedere a strumenti e dati anche esterni a Visual Studio. Viene perciò facilitata l'integrazione con altre applicazioni.

Generazione automatica dei commenti per la documentazione: basta digitare i caratteri di trigger (come /// in C#) per generare automaticamente dei commenti strutturati.

NES (Next Edit Suggestion): un sistema predittivo che suggerisce modifiche anche in punti diversi dal cursore per semplificare operazioni come dichiarazioni e utilizzi di variabili.

La versione 17.14 porta anche miglioramenti lato debug, in particolare per applicazioni Windows, .NET MAUI e WPF, e offre nuove funzionalità per gli sviluppatori C++, come il debugging dinamico di build ottimizzate e il supporto alle novità di C++ 23.

Microsoft ha annunciato inoltre un'accelerazione nella frequenza degli aggiornamenti dedicati alle funzionalità AI di Copilot che d'ora in poi saranno rilasciati a cadenza mensile.