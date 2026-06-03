Hosting gratuito per un anno con la nuova promo IONOS di giugno 2026: i dettagli

Chi è alla ricerca di un nuovo servizio di hosting per il proprio sito web (o anche per più siti web) può puntare sull'offerta di giugno 2026 di IONOS, vero e proprio punto di riferimento per il settore. I nuovi utenti, infatti, hanno la possibilità di sfruttare un anno di servizio gratuito (poi 9 euro + IVA al mese), con dominio, SSL ed e-mail inclusi oltre che con un'assistenza in lingua italiana attiva 24/7. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di IONOS, accessibile dal box qui di sotto.

Una promo da cogliere al volo

La promozione di IONOS è di quelle che fanno la differenza. Il piano Plus, infatti, è ora disponibile con un costo azzerato per il primo anno, garantendo agli utenti la possibilità di concentrarsi sullo sviluppo del proprio sito web, senza dover affrontare alcun pagamento, ma, nello stesso tempo, senza rinunciare a un servizio completo e ricco di vantaggi. Per chi sceglie questa versione di IONOS troviamo 200 GB di spazio su NVMe SSD, un accesso esteso alle risorse del server, 2 caselle e-mail, un dominio omaggio per un anno, uno scanner antimalware per il sito web e molto altro ancora.

Al termine del periodo promozionale con costo azzerato, IONOS Plus continuerà a essere utilizzabile con un prezzo di 9 euro + IVA al mese. Per accedere subito all'offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare una rapida procedura di attivazione online. Per gli utenti più esigenti sono disponibili anche altri piani di hosting che offrono vantaggi extra per gli utenti che si affidano a IONOS. Tutti i dettagli, anche in questo caso, sono disponibili tramite il sito ufficiale da cui è possibile completare l'attivazione online.

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