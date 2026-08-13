Zero rincari e bollette più leggere, con l'offerta di agosto di Octopus è possibile

È un buon momento per bloccare il prezzo di luce e gas e proteggersi da rincari improvvisi in bolletta: per chi sceglie oggi Octopus Energy, infatti, c'è la possibilità di bloccare il prezzo dell'energia per 12 mesi, ottenendo uno scudo dai rincari valido fino all'estate del prossimo anno.

Per l'energia elettrica, il prezzo viene bloccato a 0,1397 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese. Per il gas naturale, invece, il prezzo è di 0,6 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese.

La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è attivabile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Octopus Energy. L'attivazione è gratuita e può avvenire avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) che viene riportato nell'ultima bolletta.

Le condizioni dell'offerta di Octopus

Andiamo a riepilogare tutte le caratteristiche dell'offerta Octopus disponibile oggi:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1397 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,6 €/Sm c con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

c con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese Prezzo fisso per i primi 12 mesi dall'attivazione

Nessun costo iniziale al momento dell'attivazione

Nessun vincolo di permanenza in Octopus per tutta la durata del periodo promozionale

Per accedere subito alla promo è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di sottoscrizione online. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Per l'attivaizone è sufficiente avere a propria disposizione:

i dati dell'intestatario

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

le coordinate IBAN del conto corrente

L'offerta è disonibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.