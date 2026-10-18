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Hosting e dominio gratis per un anno con la nuova offerta di IONOS

Con IONOS è possibile accedere a un servizio di hosting ricco e vantaggioso, con canone e dominio gratis per un anno.
Hosting e dominio gratis per un anno con la nuova offerta di IONOS
Con IONOS è possibile accedere a un servizio di hosting ricco e vantaggioso, con canone e dominio gratis per un anno.
Davide Raia
Pubblicato il 18 ott 2026
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Per un servizio di web hosting completo e ricco di vantaggi è possibile puntare su IONOS, vero e proprio punto di riferimento per privati, professionisti e aziende.

In via promozionale, i nuovi clienti che scelgono il piano Plus di IONOS hanno la possibilità di sfruttare un canone azzerato per il primo anno (poi 9 euro al mese + IVA) e dominio gratis.

Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di IONOS, tramite il box qui di sotto.

Accedi qui all'offerta di IONOS

ionos site builder

L'offerta di IONOS

Scegliere IONOS permette l'accesso a un servizio di web hosting ricco di vantaggi. Con il piano Plus, infatti, è possibile sfruttare ben 200 GB di spazio su NVMe SSD (con opzione per incrementare lo spazio), con accesso esteso alle risorse del server e con dati salvati in due diversi data center. In aggiunta, IONOS propone un dominio omaggio per un anno oltre a due caselle e-mail gratuite. 

Ad arricchire il servizio di hosting proposto dall'azienda troviamo una suite completa di servizi di sicurezza per la protezione dei siti web, con anche uno scanner anti-malware e la protezione DDoS. C'è anche il sistema di backup, automatico e su richiesta, che permette di recuperare i dati di fino a 6 giorni prima.

IONOS Plus è disponibile con un canone azzerato per un anno (poi 9 euro + IVA al mese). Si tratta di una soluzione pensata per soddisfare appieno gli utenti, anche i più esigenti, che hanno la necessità di attivare un servizio di hosting realmente vantaggioso e completo. Per iniziare subito a provare il servizio basta seguire il link qui di sotto, andando poi a completare una veloce procedura di attivazione online.

Questa promo che azzera il canone e include un dominio gratis per un anno è disponibile solo per un breve periodo e solo per nuove attivazioni trami il sito di IONOS.

Accedi qui all'offerta di IONOS

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