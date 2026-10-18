Hosting e dominio gratis per un anno con la nuova offerta di IONOS

Per un servizio di web hosting completo e ricco di vantaggi è possibile puntare su IONOS, vero e proprio punto di riferimento per privati, professionisti e aziende.

In via promozionale, i nuovi clienti che scelgono il piano Plus di IONOS hanno la possibilità di sfruttare un canone azzerato per il primo anno (poi 9 euro al mese + IVA) e dominio gratis.

Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di IONOS, tramite il box qui di sotto.

L'offerta di IONOS

Scegliere IONOS permette l'accesso a un servizio di web hosting ricco di vantaggi. Con il piano Plus, infatti, è possibile sfruttare ben 200 GB di spazio su NVMe SSD (con opzione per incrementare lo spazio), con accesso esteso alle risorse del server e con dati salvati in due diversi data center. In aggiunta, IONOS propone un dominio omaggio per un anno oltre a due caselle e-mail gratuite.

Ad arricchire il servizio di hosting proposto dall'azienda troviamo una suite completa di servizi di sicurezza per la protezione dei siti web, con anche uno scanner anti-malware e la protezione DDoS. C'è anche il sistema di backup, automatico e su richiesta, che permette di recuperare i dati di fino a 6 giorni prima.

IONOS Plus è disponibile con un canone azzerato per un anno (poi 9 euro + IVA al mese). Si tratta di una soluzione pensata per soddisfare appieno gli utenti, anche i più esigenti, che hanno la necessità di attivare un servizio di hosting realmente vantaggioso e completo. Per iniziare subito a provare il servizio basta seguire il link qui di sotto, andando poi a completare una veloce procedura di attivazione online.

Questa promo che azzera il canone e include un dominio gratis per un anno è disponibile solo per un breve periodo e solo per nuove attivazioni trami il sito di IONOS.

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