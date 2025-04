Porta a casa l’iMac 24” con M4: potenza e design a un prezzo speciale

Il design raffinato e la potenza del chip M4 si incontrano nell’iMac da 24 pollici, disponibile ora a un prezzo eccezionale su Amazon. Un’offerta da non perdere per chi cerca un computer all-in-one che unisca estetica e prestazioni senza compromessi.

Prestazioni elevate e colori brillanti

Con il chip M4, l’iMac 24” offre un’esperienza fluida e reattiva, ideale per multitasking avanzato e creazioni grafiche professionali. Il processore 8-core e la GPU 8-core lavorano in sinergia con 16GB di memoria unificata e un SSD da 256GB, garantendo velocità e affidabilità in ogni attività.

Il vero gioiello è il display Retina 4,5K da 24 pollici, capace di raggiungere una luminosità di 500 nit e riprodurre fino a un miliardo di colori. Che si tratti di editing fotografico o semplicemente di guardare un film, la qualità visiva è sorprendente, con dettagli nitidi e colori vibranti.

Audio, video ed ecosistema al top per lavoro e intrattenimento

Per chi lavora da remoto, l’iMac integra una videocamera da 12MP con Center Stage, una funzione che ti mantiene sempre al centro dell’inquadratura durante le videochiamate. A completare l’esperienza ci sono tre microfoni professionali e sei altoparlanti con supporto per l’audio spaziale, perfetti per conferenze o momenti di relax con la tua musica preferita.

Se già possiedi dispositivi Apple, come un iPhone o un iPad, scoprirai quanto è semplice condividerne le funzionalità con l’iMac. Grazie alla perfetta integrazione dell’ecosistema Apple, puoi rispondere a messaggi, gestire chiamate FaceTime o trasferire file in un attimo, migliorando notevolmente la produttività.

Connettività e versatilità

L’iMac non delude nemmeno sul fronte delle connessioni. Con quattro porte Thunderbolt 4, è possibile collegare periferiche ad alta velocità e gestire fino a due monitor esterni con risoluzione 6K. Le tecnologie Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 assicurano una connettività stabile e veloce, perfetta per le esigenze di oggi.

Un altro punto a favore è il design ultrasottile, disponibile in sette colorazioni diverse per adattarsi a qualsiasi ambiente. Ogni dettaglio, dalla Magic Keyboard al Magic Mouse inclusi nella confezione, è pensato per garantire eleganza e praticità.

Oggi puoi portarti a casa l’iMac da 24 pollici con chip M4 a soli 1.399€, risparmiando ben 130€ rispetto al prezzo di listino. Un’opportunità da cogliere al volo per aggiornare la tua postazione con uno dei computer più avanzati sul mercato. Scopri subito questa offerta su Amazon e fai il passo verso un’esperienza di lavoro e intrattenimento senza precedenti.

