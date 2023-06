Apple Vision Pro: i tool per creare esperienze spaziali

Cupertino annuncia nuovi strumenti e software con cui gli sviluppatori potranno realizzare applicazioni per Apple Vision Pro, presentato dall'azienda come il suo primo "spatial computer". Equipaggiato con il sistema operativo spaziale visionOS, Vision Pro permette di interagire con i contenuti digitali esattamente come accade con quelli fisici, controllandoli con gli occhi, le mani e la voce.

Vision Pro: i nuovi strumenti per gli sviluppatori

Grazie all'SDK per visionOS gli sviluppatori potranno creare nuove esperienze per produttività, design, gaming e non solo. I laboratori che Apple aprirà a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo consentiranno di testare le App su hardware Apple Vision Pro e ricevere assistenza dagli ingegneri della compagnia. Si potranno richiedere anche dei kit appositamente pensati per realizzare, migliorare e mettere rapidamente alla prova le funzionalità delle App.

A disposizione delle software house vi è anche uno strumento avanzato come Reality Composer Pro che consente di progettare esperienze immersive animate dallo spatial computing, siano esse dedicate al divertimento, al networking, al lavoro o all'aiuto alle persone. Reality Composer Pro supporta l'anteprima e la preparazione di modelli, le animazioni, le immagini e i suoni 3D in modo da ritagliare App e giochi per l'uso su Vision Pro.

Apple Vision Pro permette inoltre di utilizzare piattaforme Apple già note come Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit e TestFlight da sfruttare anche con il nuovo simulatore visionOS e con cui creare:

finestre in profondità che mostrano contenuti 3D; volumi che creano esperienze visibili da qualsiasi angolazione; e spazi con contenuti 3D illimitati che permettono di immergersi totalmente in un ambiente.

Da Luglio chi sviluppa giochi e App 3D con gli strumenti di authoring di Unity potrà infine eseguire il porting delle App Unity su Apple Vision Pro e sfruttare appieno tutte le sue funzionalità.

Come ottenere SDK visionOS

L'SDK visionOS, Xcode aggiornato per lo sviluppo di App su Apple Vision Pro, Simulator e Reality Composer Pro sono disponibili per chi partecipa all'Apple Developer Program tramite il link developer.apple.com.

Gli sviluppatori e le sviluppatrici Apple registrati hanno accesso a una serie di risorse per progettare, sviluppare e testare le app per Apple Vision Pro, fra cui una vasta documentazione tecnica, nuovi kit di progettazione e linee guida per l'interfaccia utente di visionOS.