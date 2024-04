VirtualBox 7.0.16: arriva supporto nativo per kernel Linux 6.8 e 6.9

Oracle ha rilasciato VirtualBox 7.0.16 come nuovo aggiornamento stabile del suo software di virtualizzazione open source, gratuito e multipiattaforma. Tale versione apporta alcune interessanti modifiche per gli utenti Linux. Questo aggiornamento arriva tre mesi dopo VirtualBox 7.0.14 e introduce il supporto nativo per il kernel Linux 6.8 in Linux Guest Additions. Ciò significa che ora gli utenti possono anche eseguire distribuzioni basate sul kernel Linux 6.8 all'interno di virtual machine. VirtualBox 7.0.16 introduce anche il supporto nativo per la prossima serie di kernel Linux 6.9 sia per i guest che per gli host Linux. Ciò permetterà di installare VirtualBox su una macchina che esegue il kernel Linux 6.9, ma anche di eseguire distribuzioni GNU/Linux basate sul kernel Linux 6.9.

VirtualBox 7.0.16: i bugfix e le migliorie introdotti con il nuovo aggiornamento

Questa versione permette di impedire il caricamento automatico del modulo del kernel VirtualBox durante l'avvio del sistema aggiungendo il parametro mod_name.disabled=1 alla riga di comando del kernel. Inoltre, aggiunge correzioni relative agli avvisi UBSAN nelle recenti distribuzioni Linux e corregge un avviso mk_pte del kernel Linux 6.6 LTS. VirtualBox 7.0.16 risolve poi la creazione dei moduli del kernel VirtualBox rispetto a GCC 13.2. Corregge un arresto anomalo della macchina virtuale Linux con alcuni recenti modelli di CPU AMD e risolve un problema quando VBox.sh eliminava il socket IPC VBoxSVC sbagliato quando la macchina virtuale è stata avviata utilizzando sudo. Tale versione risolve una meditazione del guru che esegue guest nidificati utilizzando l'hypervisor KVM nel guest sugli host Intel. Corregge poi un problema quando il controller EHCI gestiva in modo errato i pacchetti brevi. Infine, corregge un problema sugli host macOS quando App Nap incideva sulle prestazioni della virtual machine.

VirtualBox introduce inoltre miglioramenti audio e grafici alle aggiunte guest di Windows quando si esegue Windows all'interno di una macchina virtuale. È stato anche migliorato l’avvio dei processi guest di Windows nella sessione Windows corretta. Infine, tale versione ha aggiornato le informazioni sull'utilizzo e la documentazione per VBoxManage e vboximg-mount. Per maggiori dettagli sulle modifiche introdotte in VirtualBox 7.0.16 è possibile consultare il changelog sul sito ufficiale. Dalla stessa pagina è possibile scaricare e installare questa nuova versione, insieme a Oracle VM VirtualBox Extension Pack.