Linux 6.9: annunciata la prima Release Candidate del kernel

Linus Torvalds ha annunciato l’arrivo della prima milestone Release Candidate (RC) per il test pubblico di Linux 6.9, ovvero la prossima serie principale del kernel. Sono passate due settimane dal rilascio di Linux 6.8 e la finestra di fusione per il kernel Linux 6.9 è ora chiusa. Ciò significa che è giunto il momento per la community di testare le versioni di sviluppo Release Candidate (RC), che sono solitamente dedicate ai primi utilizzatori, ai manutentori della distribuzione e agli utenti esperti. Secondo Linus Torvalds, il kernel Linux 6.9 sembra essere una release “abbastanza normale” che offre varie novità. Tra queste vi sono miglioramenti per il driver grafico AMDGPU, aggiornamenti al sottosistema workqueue, aggiornamenti dell'architettura, la rimozione del vecchio codice NTFS, aggiornamenti di rete e miglioramenti della VM e del kernel. Infine, sono stati introdotti miglioramenti degli strumenti e della documentazione e molti nuovi driver per un migliore supporto hardware.

Linux 6.9: arrivo ufficiale il 12 o il 19 maggio 2024

Il kernel Linux 6.9 promette inoltre ulteriori miglioramenti per il file system bcachefs introdotto nel kernel Linux 6.7. Verrà ottimizzato anche il supporto AMD P-State "preferred core" e i caratteri della console Linux saranno più grandi, per i display 4K. Sono poi previsti miglioramenti al nuovo driver Intel Xe, introdotto nel kernel Linux 6.8, modalità passthrough per il file system FUSE e molto altro. Si prevede che il rilascio finale del kernel Linux 6.9 arriverà il 12 o il 19 maggio. Ciò dipende dalle milestone della Release Candidate (RC) che verranno rilasciate. Se Linus Torvalds dovesse annunciare sette versioni RC, è possibile che Linux 6.9 arrivi il 12 maggio. Tuttavia, se dovesse annunciare otto Release Candidates, il rilascio finale del kernel Linux 6.9 potrebbe avvenire il 19 maggio.

Proprio accaduto con Linux 6.7 e Linux 6.8, anche il kernel Linux 6.9 sarà una serie di breve durata. Questa verrà supportata solo per pochi mesi con aggiornamenti di sicurezza e correzione di bug. La prima Release Candidate del kernel Linux 6.9 può essere scaricata per un test drive sul proprio sistema GNU/Linux tramite il tarball dal Git tree di Linus Torvalds o dal sito web kernel.org. Tuttavia, bisogna sempre tenere presente che si tratta di un pre -release, quindi soggetto ad errori o malfunzionamenti.