VirtualBox 6.1.36: inserito il supporto per il kernel Linux 5.19

Il team di developer Oracle ha rilasciato un nuovo aggiornamento per VirtualBox, famoso programma gratuito ed open source dedicato all'esecuzione di macchine virtuali per architettura x86 e x86_64. VirtualBox 6.1.36, disponibile oltre che per le distribuzioni Linux anche per Windows e MacOS, vede la luce dopo quattro mesi di sviluppo ed introduce una serie di novità interessanti che migliorano il workflow con tale applicativo e consentono di sfruttare al massimo le potenzialità del proprio hardware durante il processo di virtualizzazione dei diversi sistemi operativi. VirtualBox 6.1.36 implementa ad esempio il supporto a Linux 5.18 e 5.19. Si tratta delle più recenti build del kernel del Pinguino che offrono quindi le feature più innovative per gli utenti.

VirtualBox 6.1.36 beneficia anche del supporto per Red Hat Enterprise Linux 9.1, la storica distribuzione sviluppata dal team di sviluppatori software Red Hat dedicata al mondo aziendale e dei server, e di alcune patch per la gestione di Python 3.10. Oltretutto i developer hanno lavorato per migliorare l'integrazione delle versioni del kernel Linux compilate con Clang.

Sempre in VirtualBox 6.1.36 è arrivata l'opzione per impostare il primary screen all'interno di VBoxManage, ovvero la command-line interface di VirtualBox sviluppata da Oracle. Mentre sempre per quanto riguarda le migliorie per i sistemi Linux adesso è possibile montare delle shared folder come symlink all'interno del sistema operativo host. Grazie ad alcuni setting inoltre sono stati migliorati i tempi di boot delle distribuzioni andando a prevenire che venga eseguito il rebuilt di alcuni moduli quando non è necessario.

VirtualBox 6.1.36 include dei bugfix per quanto riguarda le Linux Guest Addition, ad esempio sono stati risolte le problematiche inerenti alla gestione del multi-screen con VBoxVGA e VBoxSVGA ed adesso non dovrebbero più verificarsi i crash durante l'inserimento di una memoria di massa USB, mentre si esegue lo screen resize con il display server Xorg oppure durante le sessioni con KDE Plasma.