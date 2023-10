Virgin Fibra per Soci Virgin Active: SCONTO esclusivo

Questa promozione che offre la Fibra Pura è dedicata solo ai soci Virgin Active. Il sistema, infatti, riconosce il codice fiscale utilizzato al momento dell'iscrizione al Club Virgin Active.

Ricordiamo che questo provider ti permette di disdire senza costi senza dover restituire il Modem.

Virgin Fibra per Soci Virgin Active: i dettagli

Come per le proposte disponibile anche senza essere Soci Virgin Active anche in questo caso esistono due tecnologie attivabili:

La prima tariffa offre internet senza limiti in FTTH fino ad 1 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Mbps in upload, Modem con tecnologia Wi-Fi 6 in comodato d'uso gratuito, zero vincoli di permanenza contrattuale. Il tutto per soli 24,49 euro ogni mese per 18 mensilità, poi segue a 29,49 euro per sempre. Il costo di attivazione per i soci Virgin Active è scontato a soli 9,99 euro una tantum, invece di 29,99€.

In alternativa, per chi necessita di avere una velocità maggiore, è possibile richiedere la promozione Virgin Fibra Pura 2.5 Giga. Questa tariffa è attivabile ONLINE con internet flat 24 ore su 24 con velocità massima fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e fino a 500 Mbps in upload, Modem compreso sempre in comodato d'uso GRATIS ed è soprattutto priva di vincoli. Tutto questo a 29,49 euro per sempre. Anche in questo caso il contributo iniziale è scontato a 20,99 euro una tantum, anziché di 30,99€. Inoltre, come da tradizione, questo provider ti offre la vera fibra ottica. Virgin, infatti, non vende FTTC o ADSL.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione scontato per i Soci Virgin Active è disponibile fino al 31 Dicembre 2023.

