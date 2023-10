Virgin Fibra Partita IVA: FTTH a partire da 1,49€ al mese

Virgin è un gestore ormai di tutto rispetto questo perché offre la sua Fibra FTTH dritta a casa sia per Privati che per possessori di Partita IVA. Oggi vediamo insieme le promozioni disponibili per i Professionisti che, grazie al Voucher MISE, possono risparmiare molti soldi sul canone della loro connessione.

Vediamo dunque quello che offre questo provider e come usufruire fino a 2000 euro di sconto applicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Virgin Fibra Partita IVA: i dettagli

Le due offerte disponibili variano a seconda della velocità massima raggiungibile. Ecco le principali differenze:

Virgin Fibra Pura 1 Giga: ogni mese hai internet senza limiti 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload . Inoltre, c'è incluso il Modem Wi-Fi 6 gratis ed uno sconto di 500€ grazie al Voucher B . Tutto questo a 1,49 euro mensili (IVA esclusa) per 18 mesi , poi 29,27 euro per sempre.

ogni mese hai internet senza limiti 24 ore su 24 fino ad in e in . Inoltre, c'è incluso il Modem Wi-Fi 6 gratis ed uno sconto di grazie al . Tutto questo a (IVA esclusa) per , poi 29,27 euro per sempre. Virgin Fibra Pura 2.5 Giga: in questo caso le prestazioni di velocità massima raggiungibile arrivano a 2.5 Gigabit al secondo in download e fino a 500 Mbps in upload. La connessione è sempre illimitata e comprensiva di Modem gratuito. Il prezzo richiesto in questo caso è di 2,49 euro al mese per 18 mesi. Successivamente l'abbonamento viene 58,04 euro ogni mese per sempre. Anche per questa tariffa è senza IVA. Qui però lo sconto applicato è di 2000€ con il Voucher C.

Oltre a richiedere l'attivazione del servizio che meglio si adatta alle vostre esigenze è necessario inviare una specifica documentazione per aver diritto allo sconto del MISE.

L'unica cosa da fare è inviare un apposito modulo compilato a: vouchergovernativovirginfibra@virginfibra.it con una scansione fronte e retro di un documento d’identità e della tessera sanitaria del legale rappresentante dell'azienda.

I fondi stanziati dal MISE sono in esaurimento! Attiva subito la tua FTTH!

