Virgin Fibra: la FTTH più veloce a soli 29€, con prezzo fisso per sempre

Quanto costa stare al passo di una tecnologia che avanza sempre più? Con Virgin Fibra, soltanto a partire da 24,49 euro al mese: è infatti attiva la nuova promozione, lanciata dal fornitore di Internet ad alta velocità, che ti permette di risparmiare notevolmente scegliendo di sottoscrivere un abbonamento alla fibra ottica pura FTTH.

Prezzo bloccato per sempre con Virgin Fibra

La Fibra Pura (FTTH) di Virgin Fibra offre velocità eccezionali, raggiungendo fino a 2.5 Gigabit/s in download - 12 volte più veloce delle connessioni misto rame (FTTC). Con una connessione così veloce potrai scaricare i tuoi contenuti preferiti in men che non si dica, giocare online senza interruzioni e lag oppure guardare film in streaming senza alcun buffering.

Il prezzo è davvero competitivo, ma soprattutto Virgin Fibra lo blocca per sempre: basta alle rimodulazioni improvviste, pagherai soltanto quello per cui sottoscrivi inizialmente. Inoltre, se per qualsiasi motivo desideri cambiare o interrompere il tuo piano, lo potrai fare senza alcun costo aggiuntivo.

Ecco i due piani in promozione messi a disposizione da Virgin Fibra:

Virgin Fibra Pura 1 Giga

Connessione in Fibra ottica Pura (FTTH)

Velocità massima di 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload

Prezzo speciale di 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 29,49 euro per sempre

Virgin Fibra Pura 2.5 Giga

Connessione in Fibra ottica Pura (FTTH)

Velocità massima di 2.5 Gigabit/s in download e 500 Megabit/s in upload

Prezzo fisso di 29,49 euro al mese per sempre

La Fibra Pura di Virgin, con la sua velocità massima di 2.5 Giga, è la soluzione perfetta per tutte le tue attività online - dallo streaming al gaming, fino al lavoro da remoto. Verifica la copertura nella tua zona e attiva Virgin Fibra online a partire da soli 24,49 euro al mese: la promozione è disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato.

