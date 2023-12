Virgin Fibra: la connessione FTTH più veloce a soli 29€, senza sorprese

Virgin Fibra, il fornitore di Internet ad alta velocità, ha lanciato una nuova promozione imperdibile: la connessione in fibra ottica pura FTTH a partire da soli 26,49 euro al mese, con prezzo bloccato e senza costi di attivazione.

Con una velocità eccezionale che raggiunge fino a 2.5 Gigabit/s in download, la Fibra Pura di Virgin supera di ben 12 volte le connessioni misto rame (FTTC).

Virgin Fibra: il vantaggio della Fibra Pura (FTTH)

La Fibra Pura di Virgin Fibra offre prestazioni straordinarie, consentendo di scaricare contenuti, giocare online e guardare film in streaming senza alcuna interruzione o buffering.

Questa tecnologia di ultima generazione rappresenta il futuro delle connessioni Internet, garantendo un'esperienza online senza precedenti.

Il prezzo competitivo di 26,49 euro al mese è valido per sempre. Ciò vuol dire che Virgin Fibra si impegna a bloccare il prezzo senza rimodulazioni improvviste, assicurando che gli utenti paghino solo quello per cui hanno sottoscritto inizialmente.

Inoltre il provider offre flessibilità agli utenti: è possibile cambiare o interrompere il piano senza alcun costo aggiuntivo. Questo garantisce una maggiore libertà e adattabilità alle esigenze degli utenti nel tempo.

I due piani in promozione sono i seguenti:

Virgin Fibra Pura 1 Giga: velocità massima di 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload. Prezzo speciale di 26,49 euro al mese per sempre. Virgin Fibra Pura 2.5 Giga: velocità massima di 2.5 Gigabit/s in download e 500 Megabit/s in upload. Prezzo fisso di 29,49 euro al mese per sempre.

Virgin Fibra, con la sua velocità massima di 2.5 Giga, si presenta come la soluzione ideale per attività online, come il gaming, lo e il lavoro da remoto.

Verifica la copertura nella tua zona e attiva Virgin Fibra online. L'offerta è disponibile per un periodo limitato. Non perdere l'opportunità di connetterti al futuro con Virgin Fibra!

