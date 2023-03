Virgin: ecco la Vera Fibra a 24,49€ al mese

Virgin Fibra è l'offerta dell'omonimo gestore che mette a disposizione la vera Fibra Ottica fino a casa a meno di 25 euro mensili. Scopri come richiedere l'attivazione con lo SCONTO per 18 Mesi entro il 1 di Aprile.

Virgin Fibra: la vera Fibra in offerta

La promozione scontata per i primi 18 mesi di abbonamento prevede internet senza limiti 24 ore su 24 in FTTH con velocità massima raggiungibile stanziata ad 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo incluso in comodato d'uso. Il tutto per soli 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi. Dopo questo periodo di tempo, il prezzo salirà a 29,49 euro e sarà bloccato per sempre.

L'apparato incluso nel canone mensile è di tipo Wi-Fi 6. Questa nuova tecnologia dà di fatto un boost al tuo Wi-Fi. Infatti, con questa feature è possibile navigare con maggior stabilità utilizzando qualsiasi device anche in una stanza distante dal Modem. Scopri di più su questa tecnologia facendo click qui.

La Fibra dritta a Casa di Virgin utilizza la rete di Open Fiber ed è dunque una vera e propria connessione in FTTH.

Inoltre, è possibile avere accesso a ben 2500 classi di allenamento con la promozione Virgin Fibra & Fitness. Quest'offerta è disponibile a 39,49 euro al mese.

Costi ed altro

La promozione è valida in sconto per ben 18 mesi SOLO ONLINE entro il primo di Aprile.

Per attivare la tariffa è necessario corrispondere una tantum di 19,99 euro. Il piano è inoltre senza vincoli di permanenza contrattuali.

