Virgin con Infinity+: Fibra e 3 mesi di Serie TV, Film e molto altro

In questo periodo di Saldi Estivi anche Virgin vi permette di usufruire di ben 3 mesi della piattaforma Mediaset Infinity+ completamente GRATIS con la sua Fibra.

Infinity+ con Virgin Fibra: i dettagli

La promozione dell'omonimo operatore offre internet illimitato a casa 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo in incluso senza costi aggiuntivi nell'abbonamento mensile. Tutto questo ad un prezzo già fissato per i primi di 18 mesi pari a 24,49 euro al mese. Questo canone aumenta a 29,49 euro per i successivi e rimane poi bloccato per sempre. In alternativa, è possibile richiedere la Fibra a 2,5 Gigabit al secondo sin da subito. Questa variante ha un costo mensile pari a 29,49 euro per sempre. In entrambe le promozioni, dunque, ci sono i tre mesi di Mediaset Infinity+ in regalo.

Come potete intuire dal nome, l'apparato fornito in comodato d'uso offre un'opzione che di solito è sempre presente nei modem di nuova generazione. Stiamo parlando del ricercatissimo Wi-Fi 6.

La tariffa che prevede la Fibra dritta a casa come viene menzionata da questo provider arriva grazie all'infrastruttura di Open Fiber. Questo permette a Virgin di offrire ai suoi clienti un servizio di qualità in quanto il partner è presente in molti Paesi della penisola.

Virgin però non è solo connessione. Il nuovo operatore è conosciuto in tutto il mondo per le sue palestre sparse per tutto il globo. Infatti, con la PROMO Virgin & Fitness è possibile mantenersi in forma da casa grazie a delle sessioni di allenamento incluse nel prezzo.

Costi ed altro

La promozione è attivabile ONLINE con costo di attivazione scontato a soli 19,99€ solo entro il 31 Agosto 2023. La variante a 29,49 euro per sempre che offre la Fibra a 2,5 Gigabit al secondo, invece, prevede un contributo iniziale pari a 30,99 euro una tantum. Con Virgin Fibra, inoltre, puoi disdire senza costi quando vuoi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.