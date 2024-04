Vinci un viaggio in Giappone con Disney+ e WeRoad: come partecipare

Hai mai desiderato visitare il Giappone? Ora hai l'opportunità di vincere un viaggio nel Paese del Sol Levante partecipando al concorso lanciato da Disney+ in collaborazione con WeRoad. Per partecipare è necessario avere un abbonamento attivo a Disney+, che puoi sottoscrivere direttamente online.

Come vincere un viaggio in Giappone con Disney+

Partecipare al concorso è semplicissimo: dal 27 febbraio al 30 aprile guarda la nuova serie Shogun, disponibile in esclusiva solo su Disney+, e mettiti alla prova partecipando al quiz. Sarà necessario, per la registrazione, utilizzare lo stesso indirizzo e-mail utilizzato per l'abbonamento a Disney+.

Ogni settimana, con l'uscita di un nuovo episodio, avrai la possibilità di rispondere a una nuova domanda. Ti basta una risposta corretta per avere la possibilità di portarti a casa il super premio, ma coloro che risponderanno a più domande avranno più probabilità di vincita.

Due i premi in palio: una gift card WeRoad, nota agenzia di viaggi di gruppo, per prenotare uno dei viaggi disponibili tra luglio 2024 e aprile 2025, e un volo A/R Italia-Giappone con partenza dagli aeroporti di Milano o Roma. L'estrazione finale si terrà entro il 31 maggio.

Per partecipare al concorso è necessario possedere un abbonamento a Disney+: puoi sottoscriverlo online e, grazie all'offerta speciale, risparmiare 2 mesi selezionando l'abbonamento Premium o Standard. Tre i piani disponibili:

Premium (11,99 €/mese o 119,90 €/anno): con qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, download su un massimo di 10 dispositivi, qualità audio fino a Dolby Atmos e streaming senza pubblicità

(8,99 €/mese o 89,90 €/anno): con qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, download su un massimo di 10 dispositivi, qualità audio fino a 5.1 e streaming senza pubblicità Standard con Pubblicità (5,99 €/mese): con qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee e qualità audio fino a 5.1

Con Disney+ avrai accesso a una vasta selezione di titoli, inclusi nuovi film e serie Originali in esclusiva, classici Disney, storie emozionanti di Pixar, l'epica saga di Star Wars, il Marvel Cinematic Universe e molto altro ancora. Abbonati online e partecipa al concorso: potresti vincere un viaggio in Giappone con WeRoad.

