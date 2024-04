Viaggio all'estero? Basta una eSIM internazionale per essere sempre connessi

In vista di un viaggio all'estero è possibile puntare su una eSIM internazionale per poter avere accesso a Internet in mobilità nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio, senza dover acquistare una SIM una volta giunti sul posto oppure senza dover attivare costose tariffe con il proprio operatore italiano.

Tra le opzioni su cui puntare per avere una eSIM da usare all'estero c'è Saily, il nuovo servizio lanciato da Nord Security, l'azienda che gestisce la popolare VPN NordVPN. Con Saily è possibile accedere a eSIM per decine e decine di Paesi, con costi ridotti a pochi euro.

Per sfruttare le offerte di Saily basta collegarsi al sito ufficiale e selezionare il Paese per cui si ha bisogno una eSIM. Per tutti i dettagli in merito è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto.

eSIM per viaggiare all'estero: ecco perché affidarsi a Saily

Con Saily è possibile accedere facilmente a una eSIM per i propri viaggi all'estero. La procedura da seguire è semplice e veloce. Basta collegarsi al sito ufficiale, scegliere e acquistare la eSIM, selezionando il Paese e i GB di cui si ha bisogno, scaricare l'app sul proprio smartphone (attenzione: è necessario avere uno smartphone compatibile con le eSIM) e attivare il piano acquistato.

Come sottolineato in precedenza, l'attivazione di una nuova eSIM con Saily comporta una spesa di pochi euro (il costo è legato, naturalmente, anche al quantitativo di Giga di cui si ha bisogno). Il consiglio è di collegarsi subito al sito web e indicare il Paese che sarà la meta del proprio viaggio e per cui si vuole attivare una eSIM.

In questo modo, infatti, sarà possibile verificare le condizioni e i costi per accedere alle promo di Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.