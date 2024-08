Viaggia senza pensieri con Saily, la tua eSim rapida e conveniente

Se stai pianificando una vacanza fuori dall'Unione Europea, evitare i costi elevati del roaming diventa essenziale. Saily, sviluppata da Nord Security (creatori di NordVPN), offre una soluzione efficace e conveniente. Questo servizio di eSIM ti permette di connetterti a tariffe competitive in oltre 105 destinazioni.

Nel momento in cui scriviamo, puoi ottenere uno sconto extra del 5% utilizzando il codice promo HTML5 durante l'acquisto. Questo sconto si applica direttamente nel carrello, rendendo Saily ancora più conveniente. Per beneficiare dell'offerta è sufficiente collegarsi tramite questa pagina del sito del servizio.

Tutti i vantaggi di Saily

Sono numerose le peculiarità di questa eSIM. Ecco le principali:

Varietà di piani : propone piani flessibili, da 1 GB per 7 giorni fino a 20 GB per 30 giorni, con prezzi vantaggiosi rispetto alla concorrenza.

: propone piani flessibili, da 1 GB per 7 giorni fino a 20 GB per 30 giorni, con prezzi vantaggiosi rispetto alla concorrenza. Facilità d'uso : l'installazione e l'attivazione della eSIM sono semplici, anche per chi non è esperto di tecnologia.

: l'installazione e l'attivazione della eSIM sono semplici, anche per chi non è esperto di tecnologia. Connessione istantanea : attiva il servizio prima di partire e usa i dati non appena atterri.

: attiva il servizio prima di partire e usa i dati non appena atterri. Programma Referral: invitando un amico, ricevi un credito di 3 dollari.

Per attivare la eSIM, non devi fare altro che visitare il sito di Saily, scegliere il Paese della tua destinazione, selezionare il piano più adatto alle tue esigenze e inserire il codice promo HTML5 per ottenere lo sconto extra.

Saily rappresenta una soluzione ideale per chi viaggia fuori dall'UE, offrendo connettività facile e conveniente. Grazie alla promozione attuale, è possibile risparmiare ulteriormente sui costi di connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.