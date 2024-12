Viaggia nel 2025 spendendo meno con le offerte di Italo

Per viaggiare in treno è possibile sfruttare le promo di Italo che consentono di accedere ai treni dell'alta velocità a prezzo ridotto. Anche se il Natale è superato, infatti, continuano le promo Italo eXtra Christmas con sconti fino al 70%.

In più, fino al 30 dicembre, è possibile utilizzare il codice BUONANNO (da aggiungere prima di avviare la ricerca dei biglietti per la tratta desiderata) per ottenere un risparmio aggiuntivo sull'acquisto di un nuovo biglietto.

Per accedere alle offerte basta visitare il sito di Italo, accessibile qui di sotto, scegliere la tratta desiderata e verificare costi e condizioni di viaggio.

Gli sconti di fine anno per i treni di Italo

Per sfruttare le promozioni di fine anno e viaggiare nel 2025 a prezzo ridotto con Italo basta raggiungere il sito ufficiale, qui di sotto, e indicare la tratta desiderata, le date e i passeggeri. In questo modo è possibile verificare la disponibilità dei biglietti e i relativi prezzi.

Attualmente, sono in corso le offerte Italo eXtra Christmas, con sconti fino al 70%, ed è possibile utilizzare il codice sconto BUONANNO, valido fino al 30 dicembre prossimo, per viaggi dall'8 gennaio al 15 aprile, che garantisce uno sconto fino al 30%.

Le opzioni sono tante: le tratte di Italo coprono buona parte del Paese e consentono di sfruttare al meglio l'alta velocità per muoversi rapidamente da una stazione all'altra, con una spesa ridotta e anche con la possibilità di viaggiare "comodi" scegliendo la Prima Business.

Per scoprire le offerte basta seguire il link qui di sotto. Ricordiamo, inoltre, che l'acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate con PayPal, in modo da dilazionare la spesa senza costi aggiuntivi.

Credit immagine in copertina: Ufficio Stampa Italo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.