Viaggia e chiama all’estero con lo stesso operatore telefonico nazionale

Sia a livello personale che professionale si ha sempre più spesso la necessità di viaggiare e comunicare con familiari, amici e colleghi che vivono fuori dall’Italia. Un’esigenza diffusa che spesso si scontra con i limiti dei piani tariffari degli operatori nazionali che prevedono SMS e minuti illimitati solamente all’interno del territorio nazionale con tariffe a consumo spesso elevate per le chiamate all’estero. Similmente anche il traffico dati in roaming è spesso limitato rappresentando un problema quando si viaggia all’estero. Con Iliad anche questi problemi possono diventare un lontano ricordo. Attiva ora l’offerta esclusiva FLASH 210.

La dimensione internazionale dell’offerta FLASH 210 di Iliad

Iliad FLASH 210 è la nuova offerta, attivabile ancora per pochi giorni (fino al 16 gennaio), con la quale avere 210 GB di traffico internet, minuti e SMS illimitati e il 5G incluso nel canone. Tutto questo a soli 9,99€ al mese per sempre.

Inoltre inclusi nell’offerta ci sono anche 13 GB di traffico dati da utilizzare in roaming in Europa e minuti illimitati verso più di 60 destinazioni estere. In questo modo si possono chiamare familiari, amici e colleghi di lavoro senza preoccupazioni sui costi nascosti delle tariffe dedicate, in totale libertà e serenità.

Un’offerta trasparente e molto vantaggiosa anche per la possibilità di utilizzare i 210 GB di traffico dati in hotspot, così da navigare liberamente dal proprio PC in qualsiasi località italiana. Con il 5G, incluso nel canone mensile, la navigazione risulta stabile e veloce, potendo così guardare contenuti in streaming, partecipare a call di lavoro o scaricare file di grandi dimensioni, senza alcun tipo di preoccupazione.

L’offerta Iliad FLASH 210 è disponibile fino al 16 gennaio sia per le nuove attivazioni che per coloro che vogliono mantenere il loro numero di telefono richiedendo la portabilità dal vecchio operatore. Attiva ora la nuova offerta direttamente online.

