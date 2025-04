Iliad TOP 300: l’offerta 5G che rivoluziona il mobile

Iliad torna a sorprendere con TOP 300, una delle offerte più complete e trasparenti sul mercato italiano. Pensata per chi ha bisogno di grandi quantità di dati, telefonate illimitate e un servizio senza sorprese, TOP 300 unisce potenza, semplicità e convenienza in un’unica soluzione.

Cosa include Iliad TOP 300

Per 11,99€ al mese, per sempre, l’offerta TOP 300 mette sul piatto:

300 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G incluso , nelle aree coperte e su dispositivi compatibili.

di traffico dati in 4G/4G+ e , nelle aree coperte e su dispositivi compatibili. Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali .

. 16 GB in roaming Europa, oltre a minuti e SMS illimitati all’interno dell’UE.

Tutto questo senza vincoli, costi nascosti, né rimodulazioni future. E come da tradizione iliad, l’offerta si può attivare in modo semplice e veloce direttamente online o presso gli iliad Store.

Navigazione oltre i 300 GB

Una volta superati i 300 GB mensili, si potrà continuare a navigare a 0,90€/100 MB, ma solo se si acconsente espressamente al proseguimento del traffico oltre soglia. Un approccio chiaro e trasparente, che mette l’utente al centro delle scelte.

Servizi inclusi, sempre gratuiti

TOP 300 include tutti i servizi essenziali, senza costi aggiuntivi:

Hotspot

Segreteria telefonica

Nessuno scatto alla risposta

Controllo credito residuo

Portabilità del numero

Tecnologia VoLTE

Roaming e uso corretto

In Europa, l’offerta include 16 GB dedicati per il roaming, con tariffe trasparenti in caso di superamento (0,001586 €/MB). Iliad applica criteri di uso lecito e corretto, monitorando l’equilibrio tra traffico nazionale e in roaming per evitare abusi, come richiesto dalla normativa europea.

Perché scegliere Iliad

Iliad continua a distinguersi per una filosofia chiara:

Offerte senza rimodulazioni

Servizi inclusi gratuitamente

Zero vincoli o penali

Prezzo fisso, garantito nel tempo

Con TOP 300, iliad punta a soddisfare anche gli utenti più esigenti, offrendo una delle proposte 5G più generose sul mercato italiano.

Attivazione

Costo SIM : 9,99€

: 9,99€ Disponibile subito online o nei punti vendita iliad

Se stai cercando un’offerta potente, trasparente e davvero illimitata, Iliad TOP 300 potrebbe essere la scelta ideale. Per conoscere l'offerta completa di iliad clicca qui.

