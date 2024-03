Viaggi senza stress? L'assicurazione che ti protegge a partire da 3,63€

Viaggiare è un'attività molto piacevole, ma che nasconde spesso imprevisti e insidie che possono rovinare l'esperienza.

Un infortunio, un malanno o altri eventi imponderabili, possono trasformare un evento lieto in un'esperienza da incubo. In questo contesto, ancor prima di preparare la valigia, è importante scegliere l'assicurazione giusta per potersi tutelare il più possibile.

Facile a dirsi, difficile a farsi: il settore assicurativo, nell'ambito dei viaggi e non solo, è una vera e propria giungla. Al di là del discorso della copertura, non sempre eccellente, vi è poi il fattore costo. Dunque, esiste una soluzione in grado di offrire un bilanciamento favorevole tra questi aspetti?

Axa, attraverso la sua polizza Protezione Base, offre tutto ciò che serve per affrontare viaggi senza stress e con un costo a dir poco contenuto. Stiamo infatti parlando di un'assicurazione che ha un costo base a partire da 3,63 euro.

Ecco la soluzione assicurativa low cost più vantaggiosa per viaggi senza stress

Axa propone, attraverso Protezione Base, il rimborso delle spese mediche fino a 100.000 euro e un'assistenza sanitaria completa, in caso di malattia o infortunio durante un viaggio. Tra i contesti coperti figurano:

l'invio di un' ambulanza ;

; l'assistenza di un interprete ;

; il prolungamento del soggiorno ;

; il rientro sanitario.

Di fatto, tutto ciò che serve per vivere un'esperienza lontana da casa con la certezza di avere una piena assistenza in caso di emergenza. Va infine tenuto conto che, per i viaggiatori più esigenti, Axa offre anche soluzioni avanzate con coperture ancora più specifiche.

Con Schermo Totale, per esempio, la compagnia offre una formula all inclusive, che permette di viaggiare senza alcun tipo di preoccupazione in qualunque paese al mondo (inclusi USA, Russia, Thailandia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e non solo).

A sorprendere, anche in questo caso, è il costo. Axa, infatti, riesce a fornire questa assicurazione avanzata per soli 5,67 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.