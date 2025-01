Viaggi senza pensieri: con l'eSIM Saily eviti i costi del roaming

La tecnologia roaming, come sappiamo, ti permette di navigare senza costi aggiuntivi all'interno dei Paesi europei, utilizzando il tuo piano telefonico attivo. Ma cosa accade quando viaggiamo in quei posti al di fuori dell'area di utilizzo del roaming? Ci tocca pagare e spesso neanche poco. In nostro soccorso, negli ultimi anni, sono nate le eSIM, come Saily - che fa parte del gruppo di NordVPN.

Questo servizio innovativo offre piani dati convenienti e flessibili per oltre 190 destinazioni, eliminando la necessità di SIM fisiche o di sottoscrivere qualsivoglia contratto. Scopriamo quindi tutti i vantaggi di Saily e perché diventerà il tuo migliore alleato quando partirai per il tuo prossimo viaggio.

Perché Scegliere l'eSIM Saily?

Tra i vantaggi principali di Saily troviamo l’attivazione istantanea del piano dati all'arrivo a destinazione: appena scenderai dall'aereo, potrai già navigare con la tua nuova eSIM. Inoltre, potrai utilizzare un'unica eSIM per più Paesi, basta semplicemente aggiungere nuove destinazioni dall'app senza dover ripetere il processo di installazione della eSIM.

Sempre dall'app potrai monitorare il consumo dei dati, attivando anche avvisi a notifica quando hai utilizzato oltre l'80% del traffico. Completa l'offerta l'assistenza clienti, disponibile 24/7 per ogni necessità. Con Saily, potrai dire addio a elevate tariffe di roaming e resterai sempre connesso con pochissimi euro al giorno.

Saily offre infatti tariffe accessibili in numerosi Paesi. Ad esempio, in Turchia, negli Stati Uniti, in Malesia, negli Emirati Arabi Uniti, in Giappone, in Francia e in India i piani partono da 3,99 dollari. In Thailandia i prezzi partono da 2,99 dollari, mentre in Cina da 4,49 dollari. Anche installare una eSIM è semplice, basta configurarla (su un dispositivo compatibile) tramite l'app per navigare senza pensieri e si attiverà automaticamente all'arrivo o entro 30 giorni dall'acquisto.

Grazie a Saily, restare connessi non è mai stato così semplice. Che tu abbia bisogno di pochi GB o di un piano dati un po' più corposo per visitare un Paese estero, troverai sempre la soluzione più adatta alle tue esigenze. Scarica l’app, scegli il tuo piano e naviga senza limiti ovunque ti trovi.

