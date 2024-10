Viaggi all'estero senza costi di roaming: con le eSIM è una rivoluzione

Per i viaggi all'estero è possibile evitare i costi di roaming che spesso comportano delle tariffe a consumo molto elevate. In Europa, grazie al Roaming Like at Home, è possibile utilizzare parte dei Giga inclusi nella propria offerta valida italiana per navigare.

Per chi viaggia fuori dall'Europa, dove non vale il Roaming Like at Home, invece, per evitare le tariffe di roaming è sufficiente attivare una eSIM internazionale, scegliendo il Paese e i Giga da utilizzare, con condizioni sempre molto vantaggiose.

La scelta giusta per una eSIM internazionale, in questo momento, è rappresentata da Saily, servizio realizzato dai creatori di NordVPN che mette a disposizione diversi piani dati con eSIM inclusa da utilizzare in decine e decine di Paesi al mondo.

Per verificare le opzioni disponibili è possibile consultare il sito ufficiale di Saily, accessibile tramite il box qui di sotto.

Come accedere alle eSIM di Saily per i viaggi all'estero

Utilizzare il servizio proposto da Saily è molto semplice ed è davvero alla portata di tutti. Ecco i passaggi da compiere:

per prima cosa è necessario accedere al sito ufficiale di Saily

successivamente, nel campo "Dove hai bisogno di Internet? " bisogna indicare il Paese che sarà la meta del proprio viaggio

" bisogna indicare il Paese che sarà la meta del proprio viaggio a questo punto è possibile verificare le tariffe disponibili e acquistare la eSIM

Completata la procedura, la eSIM potrà essere installata nel proprio smartphone (attenzione: è necessario avere un dispositivo compatibile con le SIM virtuali) tramite l'app di Saily e seguendo le indicazioni fornite in fase di acquisto.

Ora sarà sufficiente attivare la eSIM prima di partire in modo da poter contare sui Giga in roaming già dal proprio arrivo. Per tutte le offerte disponibili con Saily basta seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.